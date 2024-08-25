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الرياضة

زفيريف: «أهبة الاستعداد» من أجل أول «جراند سلام»

زفيريف: «أهبة الاستعداد» من أجل أول «جراند سلام»
25 أغسطس 2024 16:40


برلين (د ب أ) 

 

أكد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، أنه على أهبة الاستعداد لمحاولة حصد لقبه الأول في بطولات «الجراند سلام» الأربع الكبرى، عبر بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، رغم المتاعب الصحية التي عانى منها مؤخراً. 

وقال زفيريف الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات فردي تنس الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 »لدي شعور بأنني أستطيع تقديم أفضل ما لدي، وواثق في نفسي بنسبة 100%، سيكون لدي فرص». 

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وفشل زفيريف هذا العام في بلوغ دور الثمانية في أولمبياد باريس 2024، كما عانى من مشاكل صحية مهدت لخروجه من بطولة مونتريال.
وظهر زفيريف «27 عاماً» بمستواه المعهود لدى هزيمته بصعوبة أمام الإيطالي جانيك سينر المصنف الأول على العالم في المربع الذهبي لبطولة سينسيناتي للأساتذة قبل أيام. 

وقال زفيريف »ما زلت أسعل، لكن بعيداً عن ذلك أنا بخير».
وبعد الخروج من الأولمبياد قبل ثلاثة أسابيع، أكد زفيريف أنه يصاب بالإنهاك سريعاً، وسيجري اختبارات للدم. 

وأوضح النجم الألماني «ليس لدي فكرة عن هذا الأمر، كانت بعض النسب لدي منخفضة للغاية، وكان جسدي يعمل بكامل طاقته، لم أكن مريضاً، ولم يكن الأمر يتعلق بعدوى كورونا، كنت منهكاً للغاية، ومتعباً للغاية».

التنس
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بطولة أميركا المفتوحة للتنس
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ألكسندر زفيريف
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