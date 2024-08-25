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الرياضة

«السيتي» يعير بيروني إلى كومو

«السيتي» يعير بيروني إلى كومو
25 أغسطس 2024 16:42

 
لندن (د ب أ)


أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقال لاعب وسطه الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، إلى صفوف كومو الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم. 

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ووقع بيروني عقداً مع «السيتي» العام الماضي قادماً من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، وقضى الموسم الماضي معاراً إلى لاس بالماس الإسباني، حيث شارك بانتظام مع الفريق، وساعده على البقاء بدوري الأضواء.
ووافق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر على خروج لاعبه البالغ 21 عاماً، في تجربة احترافية جديدة تحت قيادة سيسك فابريجاس مدرب كومو. 

وشارك بيروني لاعب منتخب الأرجنتين للشباب تحت 20 عاماً في مباراتين مع «السيتي».

الدوري الإنجليزي
الدوري الإيطالي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
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