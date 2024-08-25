فينيسيوس يؤجل حسم مستقبله إلى «صيف 2025»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يغلق البرازيلي فينيسيوس جونيور «24عاماً» تماماً باب الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، وإنما أرجأ لخطوة إلى «صيف 2025»، على أن يتخذ وقتها قراره النهائي.

هذا ما أكدته شبكة إسبن برازيل، وقالت إن الجناح البرازيلي أخمد محاولات الأندية السعودية للحصول على خدماته هذا الصيف.

وأضافت الشبكة إن الهلال السعودي رصد «جسراً من الذهب» من أجل ضمه، وحددت راتباً سنوياً 350 مليون يورو.

وأضافت: إذا كان فينسيوس منح نفسه مهلة للتفكير، وذلك يرجع إلى أنه ما زال في منافسة ضارية على الفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، ورحيله إلى السعودية قد يقلل فرصه في الحصول عليها، وهي أحد أحلام حياته.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أنه إذا كان هناك ناد معين في السعودية يأمل في الحصول على خدمات فينيسيوس قبل موعد انتهاء عقده مع الريال، فعليه أن يجهز مبلغاً كبيراً جداً، لأن الشرط الجزائي الموجود في عقد الجناح السابق لفلامينجو البرازيلي يبلغ مليار يورو، وريال مدريد ليس على استعداد للتفاوض على مبلغ أقل من هذا الشرط الجزائي.

وينتهي عقد فينيسيوس في يونيو 2027، ويبدو أن «الميرنجي» على استعداد لإعادة النظر في وضع اللاعب الصيف القادم، وقبل موسمين من نهاية عقده.

وكشفت شبكة إسبن برازيل النقاب عن أن ممثلي فينيسيوس لا يتعجلون تمديد عقده مع الريال، لأن اللاعب يريد أن يعطي نفسه وقتاً أطول للتفكير.

وترتيباً على ذلك قالت الشبكة، إن الميركاتو الصيفي القادم بالنسبة لـ«البلانكوس» سيكون مشتعلاً، لأن رحيل فينيسيوس لو حدث، سيكون بمثابة «قنبلة» تنفجر في عالم كرة القدم، وينتج عنها الكثير من ردود الفعل، لأنه فرض نفسه واحداً من أفضل لاعبي العالم، أما إذا نجح الهلال في ضمه في الموسم القادم، فإنه يصبح الرياضي الأعلى راتباً في العالم.