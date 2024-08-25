الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تن هاج يطالب «اليونايتد» بتحسين طريقة إدارة المباريات!

تن هاج يطالب «اليونايتد» بتحسين طريقة إدارة المباريات!
25 أغسطس 2024 17:01

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فان دايك يغلق باب الرحيل عن ليفربول
سيميوني: ألفاريز «مذهل» للحاضر والمستقبل


أكد الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن لاعبيه يحتاجون إلى تحسين طريقة إدارتهم للمباريات.
جاء ذلك بعد خسارة مانشستر على ملعب برايتون 1-2، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخطف برايتون هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتعد هذه هي المرة السادسة منذ موسم 2022 - 2023 التي يخسر فيها مانشستر في الدوري الإنجليزي بهدف يسجل بعد انتهاء الوقت الأصلي.
وتحدث تن هاج عن ضرورة حفاظ اللاعبين على التركيز حتى صافرة النهاية.
قال المدرب الهولندي للصحفيين: «لدينا إمكانات جيدة، ولكن علينا أن نحافظ على التركيز حتى صافرة النهاية، لأننا نستقبل أهدافاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، كما حدث في مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر عن تن هاج قوله أيضاً استقبلنا هدفاً حاسماً أمام برايتون في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لذا، كما قلت، يجب أن نحافظ على التركيز حتى النهاية، والمباريات تنتهي عندما يطلق الحكم صافرته ثلاث مرات، فعلينا أن نحسن من طريقة إدارتنا للمباريات».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
تين هاج
برايتون
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
الرياضة
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©