نوير: لن أقول وداعاً!

ميونيخ (أ ف ب)



أعرب حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير، عن رغبته في تمديد مسيرته إلى ما بعد «صيف 2025»، وهي المدة الحالية لعقده مع ناديه البافاري، في مقابلة مع مجلة «كيكر» الألمانية.

وكان نوير «38 عاماً» أعلن الأربعاء الماضي اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب ألمانياً، على الرغم من أنه لا يزال يشعر باللياقة البدنية والقدرة على الاستمرار حتى كأس العالم 2026، وذلك بهدف تركيز جهوده على بايرن ميونيخ.

وكشف لمجلة «كيكر» الأسبوعية الاختصاصية في كرة القدم: «إذا حققنا موسماً ناجحاً مع الطاقم الجديد وبزخم جديد، فهذا يعني أيضاً بالنسبة لي أن هناك متعة، وإذا كانت المتعة موجودة، سأستمر دون تردد».

وأضاف: «أخوض هذا الموسم ولا أفكر بالوداع بعد ذلك، أنا في حوار مستمر مع المدرب كومباني، ومع كريستوف فرويند وماكس إيبرل «الإدارة الرياضية» لدي حالياً شعور بأنهم جميعاً سعداء بي».

وختم نوير: «التفكير بالمستقبل لا يزال بعيداً، لكن الوقت سيأتي».

يملك نوير سجلاً حافلاً بالألقاب، حيث توج بطلاً للعالم مع ألمانيا عام 2014 في البرازيل، وأحرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن عامي 2013 و2020، وهو النادي الذي انضم إليه صيف 2011 قادماً من شالكه، وأحرز معه جميع الألقاب المحلية الممكنة.