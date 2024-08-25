فولر ينعى صديقه



برلين (د ب أ)



أعرب رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، عن «تعاطفه العميق» مع عائلة رفيقه الراحل كريستوف داوم. وقال فولر «64 عاماً عن داوم، الذي توفي السبت، عن عمر يناهز 70 عاماً بعد معركة طويلة مع السرطان «كان كريستوف داوم سابقاً عصره لاعباً ومدرباً وأيضاً شخصاً، غالباً ما كان يستقطب الآراء، لكن نجاحه كان دائماً نتيجة عمل شاق للغاية وشغف غير عادي».

وأضاف فولر «لقد مررنا بالكثير من لحظات السعادة والحزن، كان من المثير للإعجاب الطريقة التي حارب بها كريستوف مرضه الخطير في العلن، من أجل تشجيع الآخرين».

من جانبه، صرح راينر كالموند، المدير الفني الأسبق لباير ليفركوزن، الذي قضى فترة طويلة في تدريب الفريق، لمحطة «آر تي إل» التليفزيونية الألمانية «أشعر بحزن عميق، ولكنني ممتن أيضاً للقاء مثل هذا الشخص صديقاً حقيقياً».

وتُوج داوم بلقب الدوري الألماني «البوندسليجا» مع شتوتجارت، وتولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاماً، وحصد عشرة ألقاب.