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الرياضة

جورماهيا يضرب موعداً مع الأهلي

جورماهيا يضرب موعداً مع الأهلي
25 أغسطس 2024 18:32

 
نيروبي (د ب أ)

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قلب جورماهيا الكيني تأخره صفر-1 أمام ضيفه المريخ جوبا بطل جنوب السودان، إلى انتصار عريض 5-1، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتمكن جورماهيا من تعويض خسارته صفر-1، على ملعب المريخ جوبا الأسبوع الماضي، ليتأهل إلى دور الـ32، بعد فوزه 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على منافسه.
وضرب جورماهيا موعداً في الدور المقبل مع الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقباً، والذي أحرز كأس المسابقة 4 مرات في النسخ الخمسة الأخيرة.
وبادر المريخ جوبا بالتسجيل مبكراً عن طريق صامويل أكينبينو في الدقيقة الثامن، لكن سرعان ما أدرك جورماهيا التعادل بهدف أحرزه كريس أوتشينج في الدقيقة 11.
واستغل لاعبو جورماهيا حالة الارتباك التي عانى منها فريق المريخ جوبا، ليضيف ألفا كريس وألفونس أوميجا الهدفين الثاني والثالث للفريق الكيني في الدقيقتين 22 و35 على الترتيب.
وفي الشوط الثاني، أضاف روني أونيانجو الهدف الرابع في الدقيقة 81، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مختتماً مهرجان أهداف أصحاب الأرض.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
جورماهيا
كينيا
مصر
جنوب السودان
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