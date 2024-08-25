نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!



زاندفورت (أ ف ب)



تُوّج سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس بسباق جائزة هولندا الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، متفوقاً على صاحب الأرض ماكس فيرستابن.

وتمكن فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة، من تجاوز نوريس عند انطلاق السباق، لكنّ السائق البريطاني تمكن من استعادة الريادة في اللفة 18 في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على الإطلاق في مسيرته.

وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث.

وقلّص نوريس الفارق بينه وبين فيرستابن متصدر الترتيب العام للسائقين إلى 70 نقطة.

وعلى الرغم من المدّ البرتقالي الكبير الذي غطّى مدرجات حلبة راندفورت الهولندية دعما لفيرستابن، إلا أنّ الأخير لم يتمكن من مجاراة نوريس على متن سيارة مرسيدس المتطورة، والتي بدأت في إظهار قدرات تنافسية عالية.

وجاءت انطلاقة السباق حسّاسة للغاية، حيث طغت الشكوك حول قدرة نوريس على الصمود عند خط الانطلاق، بعد أن أخفق البريطاني في ثلاث محطات سابقة هذا الموسم في استغلال انطلاقه من المركز الأول.

وبالفعل، سقط نوريس أمام رهبة اللحظات الأولى، وتمكن فيرستابن من تجاوزه وسط صيحات المشجعين، حيث انتزع سائق ريد بول المركز الأول بفارق 0.9 ث في اللفة الثانية.

وتمكن بطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة من تسجيل لفة ثانية الأسرع، معززا تقدمه على حساب نوريس.

ومتسلحا بسرعة ماكلارين على مدار هذا الأسبوع، تمكن نوريس من العودة بقوة لمقارعة فيرستابن، قبل أن يتمكن في اللفة 18 من تجاوزه في المنعطف الأول.

وقال فيرستابن لمهندسي ريد بول، بعد أن تقدم عليه نوريس بفارق 4 ثوان «لا أستطيع القيادة بسرعة أكبر، السيارة لا تستجيب لمحاولاتي».

وفي ظل معاناته للحاق بنوريس، قرّر فيرستابن تغيير إطاراته في اللفة 25، ثمّ قام نوريس بالدخول الى الحظيرة في اللفة التالية، حيث استغرق دخوله أكثر بـ 0.6 ث من توقف فيرستابن.

بيد أنّ نوريس حافظ على تقدمه بفارق خمس ثوان، واستطاع سريعا تسجيل أسرع لفة في السباق.

ووصل تفوق نوريس الواضح إلى أكثر من 10 ثوان بحلول اللفة 40 من السباق قبل أن يصل تقدمه المريح إلى 22.896 ث مع الوصول إلى خط النهاية.

وقال نوريس «لن أقول إن السباق كان مثالياً بسبب اللفة الأولى مرة أخرى، ولكن بعد ذلك كان رائعاً».

وأضاف نوريس «توقعت أن يبدأ ماكس في الضغط ويحصل على فارق صغير، ولم يفعل ذلك أبدا. لذا من تلك النقطة، عرفت أننا سنخوض معركة جيدة».

وأردف «لكن بدا الأمر كما لو أنه استمر في التباطؤ، وكانت سرعتي تتحسن. لذا كان الشعور داخل السيارة رائعاً، وخاصة عندما تجاوزته، شعرت بالراحة».

وتقام المرحلة المقبلة من بطولة العالم على حلبة مونزا الشهيرة في إيطاليا الأسبوع المقبل وهي الجولة السادسة عشرة من أصل 24.