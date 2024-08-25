تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»



لندن (أ ف ب)



قاد المهاجم نوني مادويكي فريقه تشيلسي إلى فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله ثلاثية قاد بها الفريق اللندني إلى فوز كبير على مضيفه ولفرهامبتون 6-2 ضمن المرحلة الثانية.

سجل لتشيلسي الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون (2) وكول بالمر (45) ونوني مادويكي (49 و58 و63)، والوافد الجديد الدولي البرتغالي جواو فيليكس (80)، ولولفرهامبتون كل من البرازيلي ماتيوس كونيا (27) والنرويجي يورجن ستراند لارسن (45+6).

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة، وبدأ بهدف مبكر حمل توقيع مهاجم تشيلسي جاكسون بضربة رأسية من مسافة قريبة وضعها إلى يسار حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي جوزيه سا، إثر ركلة ركنية.

بعد الهدف، تبادل الفريقان الهجمات، وكان المرميان عرضة لخطورة كبيرة، جانبت رأسية الكولومبي يرسون موسكيرا القائم الأيسر لحارس مرمى الضيوف الإسباني روبرت سانشيس (10).

بعدها بست دقائق أحرز كونيا هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يُكافأ البرازيلي على نشاطه، ناجحاً بمعادلة الأرقام في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى يسار سانشيس، مستفيداً من تمريرة الدولي المغربي ريان آيت-نوري بعد مجهود فردي.

وكاد كونيا يمنح فريقه التقدم في النتيجة، غير أن تسديدته ردتها العارضة (42).

وعلى عكس المجريات، وفي ظل اندفاع ولفرهامبتون الهجومي، سجل بالمر الهدف الثاني لتشيلسي بعدما انفرد ورفع الكرة فوق حارس مرمى المضيف جوزيه سا، مستفيداً من تمريرة حاسمة لجاكسون.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع، سجل لارسن هدف التعادل من مسافة قريبة، بعدما تابع رأسية البرتغالي توتي، إثر ركلة حرة نفذها آيت-نوري، لينتهي الشوط الأول 2-2.

في الشوط الثاني، انهار أصحاب الأرض بشكل كامل، وتلقوا ثلاثة أهداف سريعة في أقل من ربع ساعة، حملت توقيع نجم المباراة مادويكي، كان أولها في الدقيقة 49 بتسديدة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمر، ثم في الدقيقتين 58 و63 بالطريقة عينها تماماً وبتمريرتين حاسمتين من بالمر أيضاً.

وفي الدقيقة 80، أحرز البديل البرتغالي جواو فيليكس الهدف السادس، مستفيداً من تمريرة مواطنه بيدرو نيتو.

وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل 1-1. افتتح ماركوس ترافيرنيير (37) التسجيل لبورنموث وعادل الجناح الدولي أنتوني جوردون (76) النتيجة لنيوكاسل.