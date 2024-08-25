كين يصنع «الفرح الأول» للبايرن!



فولفسبورج (أ ف ب)



قاد المهاجم الإنجليزي هاري كين بايرن ميونيخ، لتعويض تأخره، والفوز على مضيفه فولفسبورج 3-2، ضمن المرحلة الأولى للدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض الفريق البافاري مباراته الأولى بـ «البوندسليجا» تحت قيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني.

ومنح جمالا موسيالا التقدم لبايرن (20)، قبل أن ينتزع فولفسبورج التقدم بفضل هدفي الكرواتي لوفرو ماجر في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني (47 و55).

وعادل البايرن النتيجة بهدف عن طريق الخطأ من البولندي جاكوب كامينسكي (65)، قبل أن يمنحه سيرج جنابري هدف الفوز (82).

وجاء هدف بايرن الافتتاحي، بعد أن مرّر كين الذي خاض مباراته الأولى منذ كأس أوروبا 2024، إلى شاسا بوي على الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافع الفرنسي لاعبَين وينقل الكرة إلى موسيالا الذي لم يتردد في متابعتها داخل المرمى (20).

وكان فولفسبورج محظوظا بتلافي منح بايرن ركلة جزاء بعد 10 دقائق إثر لمسة يد داخل المنطقة نال على إثرها كين بطاقة صفراء للاحتجاج على الحكام.

وقلب فولفسبورج الطاولة على ضيفه في مستهل الشوط الثاني، بعد أن تسبب بوي بركلة جزاء لمصلحة فولفسبورج، إثر عرقلته البرتغالي تياجو توماش داخل المنطقة.

وانبرى ماجر إلى الركلة بنجاح معادلاً النتيجة (47)، قبل أن يتمكن لاعب الوسط الكرواتي نفسه من منح أصحاب الأرض التقدم بعد ثماني دقائق.

ولعب كين دوراً محورياً في معادلة النتيجة لبايرن، بعد أن حوّل قائد إنجلترا كرة برأسه ارتدت من لاعب فولفسبورج كامينسكي مباشرة في مرمى فريقه (65).

وأسهم كين مجدداً بهدف الفوز قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد أن مرّر الكرة التي سجّل منها جنابري من مسافة قريبة (82).

واستمر عجز فولفسبورج عن الفوز على بايرن منذ العام 2015 حيث وصلت السلسلة إلى 21 مباراة.