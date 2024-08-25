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الرياضة

«سيدات أبوظبي» يكسب بطل لاوس في «الآسيوية»

«سيدات أبوظبي» يكسب بطل لاوس في «الآسيوية»
26 أغسطس 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، على يونج إيلفانتس بطل لاوس 2-1، بملعب جامعة الملك سعود «الأول بارك»، في افتتاح تصفيات «النسخة الأولى» من دوري أبطال آسيا، التي يستضيف مجموعتها الأولى النصر السعودي. 
تقدم نادي أبوظبي الرياضي بهدفين عن طريق «يقينة» في الدقيقة 39، و«ريكا بوديل» في الدقيقة 48، فيما سجل إيلفانتس هدفه في الدقيقة 72، وبذلك يحصد ممثل كرة الإمارات أول 3 نقاط.
وتستأنف مباريات المجموعة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلعب نادي أبوظبي الرياضي مع مياوادي من ميانمار، والنصر مع يونج إيلفانتس، وفي ختام التصفيات 31 أغسطس الحالي، يلتقي نادي أبوظبي الرياضي مع النصر، ومياوادي مع يونج إيلفانتس.

نادي أبوظبي للسيدات
النصر السعودي
لاوس
دوري أبطال آسيا
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