الإمارات تحصد 18 ميدالية في «مونديال الجوجيتسو» بكرواتيا

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو للشباب برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، مشاركته المتميزة في بطولة كأس العالم للجوجيتسو، في مدينة زادار بكرواتيا.

وتمكن أبطالنا من حصد 18 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، و6 فضيات، و7 ميداليات برونزية، في البطولة التي أقيمت في نسختها الثانية بتنظيم من الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من 24 دولة.

ونجح في حصد الذهب كل من خلفان القبيسي «تحت 14 عاماً»، وسيف حمد العامري «تحت 16 عاماً»، وعبيد سعيد الكتبي، وأحمد أنديز، وسعيد النعيمي «تحت 18 عاماً»، بينما كانت الفضيات من نصيب أحمد الكتبي «تحت 14 عاماً»، وحمدان النجار، وحمدان الظاهري، ويوسف الخوري «تحت 16 عاماً»، وسالم الحمود، وسالم القبيسي «تحت 18 عاماً».

وحقق الميداليات البرونزية كل من سعود البلوشي، ومايد إبراهيم الحوسني «تحت 14 عاماً»، ومنصور الكعبي، وزايد الحمادي، وهزاع الكعبي، وعبدالله أنديز «تحت 16 عاماً»، وعبدالله أحمد الدرمكي «تحت 18 عاماً».

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «كتب أبطالنا سطراً جديداً من النجاح، وقدموا مستويات مشرفة، أثمرت بحصد 18 ميدالية، ويسرنا أن نتوجه بجزيل التهنئة إلى قيادتنا الحكيمة وشعبنا، على هذا الإنجاز المستحق الذي يرسخ مجدداً تفوق الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية، كما نشكر أبطالنا على هذه الأداءات المتميزة، والجهد الذي قدموه أمام نخبة لاعبي الجوجيتسو من 24 دولة، مؤكدين مجدداً أنهم أصحاب عزيمة راسخة وإصرار لا يلين».

وأضاف: «كنا واثقين منذ البداية بقدرة أبطالنا على التألق، والعودة إلى الوطن وصدورهم مزينة بالميداليات، ولا سيما في ظل ما نبذله من جهود دؤوبة لتزويدهم بكل الدعم الذي يحتاجونه، وتنظيم عدد كبير من البطولات المحلية التي تسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، والارتقاء بمستوياتهم البدنية والفنية، ليكونوا جاهزين دوماً للمشاركة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية».

وبدوره، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، والذي يرافق البعثة: «سعداء للغاية بتحقيق هذه النتيجة، ونجاح أبطالنا في تقديم مستويات مشرفة، والتفوق على خصومهم، وحرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف التدريبات والاستعداد جيداً للبطولات التي تنتظرنا طوال الموسم، حيث لمسنا مدى إصرار لاعبينا على التفوق، حتى خلال الحصص التدريبية، وها هم الآن يعتلون منصات التتويج في هذه البطولة العالمية، ويضيفون إنجازاً جديداً إلى مسيرتهم الحافلة».

وقال البطل عبيد سعيد الكتبي، المتوج بذهبية وزن تحت 52 كجم فئة تحت 18 عاماً، بعد تفوقه على اثنين من أقوى لاعبي المنتخب الأوكراني: «فخور بهذا الإنجاز، وحصد ميدالية ذهبية في بطولة عالمية، ورفع علَم الإمارات أمام العالم، ويعكس هذا الإنجاز ساعات التدريب الطويلة، ويأتي بفضل الدعم الذي نتلقاه من المدربين والاتحاد، وأهدي هذا الفوز إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى مدربي وزملائي وجميع الإماراتيين، وأتطلع إلى حصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة، وتعزيز رصيد منتخبنا».