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الرياضة

صلاح ودياز يهديان ليفربول «النقطة السادسة»

صلاح ودياز يهديان ليفربول «النقطة السادسة»
25 أغسطس 2024 22:57

ليفربول (د ب أ) 

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تألق «الثنائي» محمد صلاح ولويس دياز، وقادا فريقهما ليفربول إلى الفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2- صفر، على ملعب أنفيلد، في ختام منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
سجل دياز الهدف الأول لليفربول، بعد مرور 13 دقيقة، من هجمة مرتدة سريعة، بدأها محمد صلاح إلى ديوجو جوتا الذي مرر الكرة إلى المهاجم الكولومبي دياز، ليسدد بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء. 
وأضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70، مستفيداً من تمريرة لويس دياز. 
وسجل النجم المصري هدفه الثاني هذا الموسم، بعدما هز شباك إبسويتش تاون في الجولة الأولى، لينجح صلاح في تسجيل الأهداف بأول جولتين في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى. 
كما رفع صلاح رصيده إلى 6 أهداف في شباك برينتفورد، ليكون أكثر لاعب هزاً لشباك الفريق الملقب بـ «النحل» في الدوري الإنجليزي. 
ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط، محققاً العلامة الكاملة في إولى مباراتيه، متساوياً مع الثلاثي أرسنال وبرايتون ومانشستر سيتي «حامل اللقب» الذي يعتلي جدول الترتيب، متفوقاً بفارق الأهداف. 
أما برينتفورد فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط ليتراجع للمركز الثالث عشر بنهاية منافسات الجولة. 

الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
دياز
ليفربول
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