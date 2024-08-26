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الرياضة

يوفنتوس يتعاقد مع «جناح الأرجنتين»

يوفنتوس يتعاقد مع «جناح الأرجنتين»
26 أغسطس 2024 09:09

ميلانو (أ ف ب)

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تعاقد يوفنتوس مع الجناح الأرجنتيني نيكولاس جونزاليز، قادماً من فيورنتينا، مقابل 42.5 مليون دولار، ليواصل عملاق تورينو تعزيز تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد تياجو موتا.
وقال يوفنتوس في بيان، إن جونزاليس سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 8.9 مليون دولار مع التزام بالشراء مقابل 27.9 مليون، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 5.6 مليون بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة.
وأضاف يوفنتوس «نظراً لاحتمالية كبيرة لتحقيق الشروط المذكورة أعلاه، فإن هذه الصفقة تعتبر تعاقداً نهائياً، اعتباراً من اليوم مقابل 36.9 مليون يورو».
وينتقل ابن الـ26 عاماً إلى صفوف «السيدة العجوز»، بعد ثلاثة أعوام قضاها في فيورنتينا، حيث حلّ معه وصيفاً لمسابقة «كونفرنس ليج» في الموسمين الأخيرين، وكذلك في كأس إيطاليا 2023، وسجل بقميصه 28 هدفاً في جميع المسابقات، منها 12 هدفاً في الدوري المحلي الموسم الماضي.
خاض جونزاليس 39 مباراة مع منتخب بلاده، مسجلاً خمسة أهداف، وأسهم في فوز «ألبيسيليستي» بلقب النسختين الأخيرتين من مسابقة كوبا أميركا.
ومن المفترض أن يكون يوفنتوس قد أتم أيضاً تعاقده مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو من بورتو، بصفقة إعارة لموسم، مقابل 9 ملايين يورو حسب تقارير صحفية.
وسبق أن ضمّ يوفنتوس كلاً من البرازيلي دوجلاس لويز، والفرنسي كيفرين تورام في سوق الانتقالات الصيفي، ويسعى أيضاً بقوة لضمّ نجم أتالانتا الهولندي تون كوبماينرس.

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فيورنتينا
تياجو موتا
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