قمة بين الاتحاد والتعاون



الرياض (د ب أ)



تنطلق الثلاثاء الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، بواقع ثلاث مباريات يومياً.

ويحل الأهلي ضيفاً على الفتح في الإحساء الثلاثاء، حيث يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية أمام العروبة بهدفين، بينما يأمل الفتح في تعويض خسارته الثقيلة في الجولة الأولى أمام القادسية بثلاثية.

وفي اليوم ذاته، يحل القادسية صاحب الصدارة بالشراكة مع الهلال، ضيفاً على الرائد المنتشي بتعادله الثمين خارج ملعبه أمام النصر في الجولة الأولى، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق قدم أوراق اعتماده مبكراً في الدوري، بعد ثلاثيته في شباك الفتح. ويخرج النصر إلى بريدة باحثاً عن فوزه الأول هذا الموسم، وذلك عندما يحل ضيفاً على الفيحاء الذي خسر في الوقت القاتل أمام التعاون في الجولة الأولى.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية الأربعاء، حيث يستقبل الاتفاق ضيفه الأخدود، ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بحثاً عن فوز جديد، بعد افتتاح الموسم بانتصار ثمين على مضيفه الشباب، فيما يأمل الأخدود في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد الهزيمة بثلاثية أمام الهلال.

ويستقبل الوحدة ضيفه العروبة في مكة المكرمة، ويبحث كل منهما عن الفوز، بعد التعثر في الجولة الأولى، حيث تعادل الوحدة أمام الرياض 3-3، فيما خسر العروبة أمام أهلي جدة بهدفين.

وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، يخوض الهلال أولى مبارياته هذا الموسم في العاصمة، عندما يستقبل ضمك الذي كان استهل موسمه بخسارة على ملعبه أمام الخليج.

ويبحث الهلال عن مواصلة انطلاقته الرائعة هذا الموسم، بعد التتويج بكأس السوبر السعودي، ثم افتتاح موسمه بثلاثية على ملعب الأخدود في الدوري.

وتختتم الخميس منافسات الجولة الثانية، حيث يستقبل الرياض ضيفه الخلود، حيث يسعى الرياض لتحقيق الفوز الأول، بعد التعادل في الجولة أمام الوحدة، فيما كاد الخلود أن يحقق أول نقطة في تاريخه بالدوري السعودي، قبل الخسارة أمام الاتحاد في الوقت القاتل بالجولة الماضية، وهو ما يسعى لتعويضه أمام الرياض.

وفي نفس التوقيت تقام مباراتان مساء، تجمع الأولى الاتحاد مع التعاون، حيث خطف كل منهما الفوز في الجولة الأولى، بفضل هدف قاتل بالوقت بدل الضائع في شباك كل من الخلود والفيحاء على الترتيب.

وفي المباراة الثانية يحل الشباب ضيفاً على الخليج في مهمة البحث عن الفوز الأول، بعد الخسارة على ملعبه أمام الاتفاق في الجولة الأولى، فيما يسعى الخليج لمواصلة انطلاقته الرائعة، بعد الفوز في الجولة الأولى خارج أرضه أمام ضمك.