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الرياضة

أتلتيكو مدريد.. «ليلة مثالية»

أتلتيكو مدريد.. «ليلة مثالية»
26 أغسطس 2024 09:22

 
مدريد (رويترز)

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هز أنطوان جريزمان، وماركوس يورينتي، وكوكي، الشباك ليقودوا أتلتيكو مدريد إلى الفوز 3-صفر على ضيفه جيرونا، في مباراته الأولى على ملعبه، ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وقدم أتلتيكو أداءً قوياً ليتفوق على جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، ويصل إلى النقطة الرابعة، بعد تعادله 2-2 مع فياريال في الجولة الأولى.
وافتتح جريزمان التسجيل في الدقيقة 39، عندما سدد ركلة حرة في الزاوية البعيدة للمرمى، بعدما حصل باولو جاتزانيجا حارس مرمى جيرونا على بطاقة صفراء، بعدما تصدى للكرة بيده خارج منطقة الجزاء.
وأبلغ جريزمان منصة (دازون) «كان المشجعون واللاعبون يتطلعون حقاً لخوض مباراة على ملعبنا، بعد كل هذا الوقت الطويل، إنها ليلة مثالية، ولنستمر على نفس المنوال، كنت أنتظر لأرى موقع تمركز الحارس، ورأيت ثغرة عند القائم البعيد، وببعض الحظ، دخلت الكرة في المرمى».
وضاعف يورينتي تقدم أتلتيكو بتسديدة قوية، بعد مجهود فردي، بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.
وقال جريزمان، إن يورينتي «دائماً ما يبذل قصارى جهده لمصلحة الفريق، بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه، يبذل قصارى جهده، ونحتاج هذا النوع من اللاعبين في الفريق.
فيما أحرز القائد كوكي الهدف الثالث من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع، مسجلاً هدفه الأول منذ موسم 2021-2022.
وقال أوريول روميو لاعب وسط جيرونا «جاءت الأهداف في أسوأ توقيت بالنسبة لنا، في الشوط الأول، قمنا ببعض الأمور الجيدة. تعرض الفريق لخسارة ثقيلة، لكن هناك بعض الإيجابيات».
ويستضيف أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة إسبانيول الصاعد إلى دوري الأضواء يوم الأربعاء، بينما يلعب جيرونا أمام أوساسونا بعدها بيوم واحد.

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