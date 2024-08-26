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الرياضة

دونجا.. «كسر مضاعف»

دونجا.. «كسر مضاعف»
26 أغسطس 2024 09:38

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي بيراميدز المصري خضوع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد العاطي دونجا لعملية جراحية، بعد إصابته في مواجهة جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.
وقال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن اللاعب أجري عملية جراحية بأحد المستشفيات، بعد إصابته القوية، خلال لقاء جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا. وأضاف أن دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء، وخضع لعملية إصلاح للكسر بأحد مستشفيات القاهرة.
وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن دونجا سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل ويرتدي قناعاً واقياً لمنطقة الأنف والوجه، على أن يعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب. 

 

مصر
بيراميدز
دوري أبطال أفريقيا
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