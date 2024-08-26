قميص «أسطورة البيسبول» بـ24.1 مليون دولار

نيويورك (رويترز)



أصبح القميص الذي ارتداه بيب روث، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أفضل لاعب بيسبول عبر التاريخ، خلال المباراة الثالثة من نهائي دوري البيسبول الأميركي لعام 1932، أغلى قطعة تذكارية رياضية، بعد بيعه في مزاد علني مقابل 24.12 مليون دولار.

وحطم القميص الذي ارتداه روث لاعب نيويورك يانكيز أمام فريق شيكاجو كابس، الرقم القياسي السابق الذي حمله قميص مايكل جوردان في نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين عام 1998، والذي بيع مقابل 10.1 مليون دولار في عام 2022.

وقال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في دار هيريتيدج للمزادات «لو كانت هذه قطعة فنية، فإن الأمر سيكون بمثابة اقتناء لوحة الموناليزا».

وفاز يانكيز 4-صفر بتلك السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مواجهات، لينال اللقب وهو السابع والأخير الذي يحققه روث في مسيرته لاعباً.