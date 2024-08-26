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الرياضة

دوجلاس كوستا ينضم إلى سيدني

دوجلاس كوستا ينضم إلى سيدني
26 أغسطس 2024 10:17

 
سيدني (أ ف ب)

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انضم الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا إلى نادي سيدني أف سي في صفقة لمدة عامين، وفقاً لما أعلن رابع الدوري الأسترالي لكرة القدم في الموسم المنصرم.
ويشكّل كوستا (33 عاماً) الذي لعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي، وفاز بثلاثة ألقاب في «الكالتشيو»، إضافة مهمة لنادي سيدني أف سي قبل انطلاق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل.
قال كوستا في بيان «كنت جزءاً من بعض الأندية الرائعة طوال مسيرتي، وفزت بالعديد من الألقاب، وقد أتيت إلى سيدني أف سي للفوز بالمزيد».
وتابع «كرة القدم تجري في دمي، وقد أتيت إلى أستراليا لرفع مستوى اللعبة في هذا البلد، وإمتاع الجماهير الرياضية المتحمسة، وجلب الألقاب إلى سيدني أف سي».
وتمكن كوستا، المتوّج بـ 24 لقباً في مسيرته، من بينها مونديال الأندية عام 2020 مع بايرن ميونيخ الألماني، من الانضمام إلى سيدني بعدما حرره فريقه السابق فلوميننسي.
ويتضمن سجل كوستا الفوز بـ 5 ألقاب للدوري الأوكراني توالياً مع شاختار دانييتسك، قبل أن ينضم إلى عملاق بافاريا عام 2015، حيث أحرز في صفوفه لقب «البوندسليجا» ثلاث مرات.
انتقل إلى يوفنتوس عام 2017، على سبيل الإعارة بداية، ودافع عن قميص عملاق إيطاليا حتى 2022.
كما خاض 31 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في مونديال روسيا عام 2018.
من ناحيته، قال سكوت بارلو رئيس نادي سيدني أف سي «نحن سعداء للغاية بإحضار نجم كأس العالم البرازيلي دوجلاس كوستا إلى نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي».
وتابع «إنه أحد أبرز لاعبي كرة القدم الذين لعبوا على الإطلاق كرة القدم، ستكون أنظار عالم كرة القدم على نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي هذا الموسم».
يتمتع كوستا أيضاً بحضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ستة ملايين متابع على إنستجرام.
وكان سيدني أف سي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري المكوّن من 12 فريقاً، والذي أحرز لقبه سنترال كوست مارينرز أف سي.


 

أستراليا
سيدني
البرازيل
دوجلاس كوستا
يوفنتوس
كريستيانو رونالدو
بايرن ميونيخ
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