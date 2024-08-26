فان دايك يغلق باب الرحيل عن ليفربول



لندن (د ب أ)



أغلق الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الباب أمام إمكانية رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي خلال الصيف الجاري. وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول في صيف العام المقبل 2025، وربطته تقارير صحفية عديدة خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

وقال فان دايك عقب الفوز على برينتفورد 2- صفر في الدوري الإنجليزي «أنا هادئ للغاية، وما أريده هو تقديم أفضل موسم لي قدر الإمكان، أتطلع لأكون مهماً، وأبقى ركيزة مهمة للنادي، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث».

وأضاف المدافع الهولندي في تصريح بثته قناة سكاي سبورتس «كل شيء يحدث لسبب، ولكن في الوقت الحالي موقفي لم يتغير، وأتعامل بهدوء تام، ولا يوجد سبب يدفعني للتفكير في أمر آخر، يتبقى لي موسم مع الفريق».

وقال أيضاً «أنا فخور، وملعب أنفيلد بمثابة بيتي، وكما قلت في وقت سابق، إنه مهما حدث في المستقبل سيبقى لهذا الملعب مكانة خاصة في قلبي، لنرى ما سيحدث خلال الموسم».

وأضاف «لا ألعب كرة القدم لأخسر أو أكون فاشلاً، بل أتطلع للفوز، وإن هذا ليس أمراً مضموناً، وندرك تماماً صعوبة ذلك». واختتم فان دايك تصريحاته «لكن اللعب بصفوف ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم، إن لم يكن الأفضل، تكون التوقعات حاضرة دائماً، وأنا مستمتع بذلك، ويتبقى الكثير لتحسينه، دعونا نرى ما سيحدث».