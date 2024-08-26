الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إندريك يصنع التاريخ مع «الريال»

إندريك يصنع التاريخ مع «الريال»
26 أغسطس 2024 10:29

مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
برشلونة ينجح في تسجيل داني أولمو لدى رابطة «الليجا»
فياريال.. فوز في 4 دقائق !!


كان النجم البرازيلي الواعد إندريك على موعد مع صناعة التاريخ، خلال فوز فريقه ريال مدريد 3- صفر على ضيفه بلد الوليد، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل إندريك ظهوره الأول مع الريال على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، بعدما نزل بدلاً من النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
وتلقى إندريك تمريرة رائعة من زميله المغربي إبراهيم دياز، ليسدد قذيفة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، واضعاً الكرة داخل الشباك، ويؤمن حصد فريقه أول انتصار في مسيرته بالموسم الجديد للمسابقة، التي تُوج بلقبها في الموسم الماضي، بعدما استهل مشواره في البطولة خلال الموسم الحالي بتعادل مخيب 1-1 مع مضيفه ريال مايوركا الأسبوع الماضي.
بهذا الهدف ضد بلد الوليد، أصبح إندريك أصغر أجنبي يسجل لريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإسباني.
وتمكن إندريك من هز الشباك بعمر 18 عاماً و35 يوماً، متفوقاً على الفرنسي رافاييل فاران، لاعب الفريق السابق، الذي تمكن من التسجيل في البطولة بعمر 18 عاماً و152 يوماً.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
بلد الوليد
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
علوم الدار
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
اليوم 19:43
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
اليوم 19:41
عائشة اليماحي: تمكين الكوادر النسائية الوطنية
علوم الدار
عائشة اليماحي: تمكين الكوادر النسائية الوطنية
اليوم 19:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©