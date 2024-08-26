أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في مباراته الرسمية الأولى على ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل ريال مدريد الإسباني، لم ينجح النجم الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد إلى «الميرنجي»، في أن يقدم أوراق اعتماد قوية تعلن عن كونه أحد أفضل المهاجمين في العالم، خلال لقاء بلد الوليد في الجولة الثانية للدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز «الريال» 3-صفر.

ولم تكن مباراة بلد الوليد أول مباراة يلعبها «فتى بوندي المدلل»، وإنما سبقها مباراتان شارك فيهما أساسياً الأولى أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، وسجل خلالها هدفاً «2- صفر»، والثانية في الجولة الأولى لـ «الليجا» على ملعب ريال مايوركا «1-1».

وذكر موقع جول العالمي، أن مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، لم يكن مقنعاً بدرجة كبيرة خلال المباريات الثلاث، ولم يلب طموحات وآمال جماهير «البلانكوس» التي كانت تنتظر منه بداية أفضل، وإنه شعر برياح الانتقادات تهب عليه من جانب بعض الجماهير التي لا ترحم النجوم في حالة الإخفاق، مثلما ترفعهم إلى عنان السماء في حالة النجاح والانتصارات.

غير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني دافع عن نجمه الجديد، بعد انتهاء مباراة بلد الوليد، رغم قيامه بتغيير ثلاثي الخط الهجومي رودريجو وفينيسيوس ومبابي نفسه، في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة، تعبيراً عن عدم رضاه عن مستواهم، وأشرك المغربي إبراهيم دياز والبرازيلي إندريك فليبي اللذين نجحا في تأكيد فوز «الريال»، بعد أن سجل كل منهما هدفاً، يضاف إلى الهدف الأول الذي سجله الأوروجواياني فيدريك فالفيردي.

وقال أنشيلوتي: «مبابي مهاجم رائع وسريع جداً ويتحرك جيداً من دون كرة، ولعب في عمق الهجوم ولاحت له 3 أو 4 فرص للتسجيل، ولكنه لم يكن موفقاً.

وطمأن أنشيلوتي جماهير «الميرنجي» على نجمها الجديد، مشيراً إلى أنه سيُظهر وجهه الحقيقي في المباريات القادمة، ويعود إلى ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف مثلما كان حاله مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وقال: لا تقلقوا.