«الجولة الأولى» تكشف «الشهية المفتوحة» للمهاجمين في «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (أبوظبي)



شهدت الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، 5 ظواهر خطفت الأضواء، سواءً على الصعيد الفردي أو الجماعي، وتمنح مؤشراً بأن المنافسة على اللقب قوية ومفتوحة على مصراعيها هذا الموسم.

البداية مع «الشهية التهديفية» المرتفعة للمهاجمين الذين لم يخيب أغلبهم التوقعات المأمولة منهم، بداية مع لابا نجم العين الذي دخل سباق «الحذاء الذهبي» بقوة بتسجيل أول «هاتريك» هذا الموسم، وشهدت الجولة الأولى تسجيل 3 لاعبين مختلفين، «ثنائية» من الأهداف الشخصية، وهم فابيو ليما نجم الوصل الذي تألق على الصعيد الفردي، إلا أن فريقه اكتفى بالتعادل 2-2 مع كلباء، والمغربي عادل تعرابت لاعب النصر الذي قاد فريقه إلى الفوز على العروبة 5-1، وعثمان كامارا لاعب الشارقة الذي سجل «ثنائية» أيضاً، لينتزع فريقه الفوز على البطائح 4-1.

وكان من الظواهر اللافتة أن أول ضربة جزاء تم احتسابها هذا الموسم، أهدرها المغربي وليد أزارو لاعب عجمان، عندما سددها خارج المرمى في الوقت القاتل، ليمنح الوحدة الفوز بهدف.

ولفت الانتباه في الجولة الأولى، دخول عدد من الوافدين الجدد هذا الصيف، في أجواء المنافسات مباشرة، حيث تألق سردار أزمون، وسجل هدف الفوز لشباب الأهلي في الفوز على البطائح 2-1، كما سجل خوان باوزا، ليمهد الطريق أمام بني ياس للفوز على الجزيرة، وهو أول انتصار لـ «السماوي» في «الديربي» منذ فبراير 2019.

فيما حملت الجولة خروج البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط، من نصيب إبراهيم سيسيه لاعب دبا الحصن، مقابل 23 بطاقة صفراء، وبالمجمل فإن 24 بطاقة ملونة تعني خروج 3.4 بطاقة للقاء الواحد، وهو معدل يعكس الروح الرياضية التي سادت المواجهات، رغم الأجواء الحماسية.

ومما لفت الانتباه في الجولة الأولى، الحضور الجماهيري بمعدل إيجابي، رغم ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، إلا أن ترقب المواجهات والمنافسة المفتوحة هذا الموسم حفز المشجعين على الحضور إلى المدرجات.