«أبيض الشاطئية» يُتوج بكأس «دولية الصين»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، بكأس دورة الصين الدولية الودية التي نظمها الاتحاد الصيني في مدينة ويهاي، وجاء فوز منتخبنا بلقب البطولة، بعد تفوقه على الصين في 3 مباريات على التوالي، حيث انتهت الأولى لمصلحته 4-2، والثانية 7-3، فيما انتهت الثالثة 4-2.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أجرت تعديلاً على نظام البطولة، بعد الاعتذار المفاجئ لمنتخب غينيا، وعدم تمكنه من التواجد في الصين، حيث أقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ليتمكن «أبيض الشاطئية» من حصد «العلامة الكاملة».

وضمت قائمة منتخبنا في الصين 12 لاعباً هم: حميد جمال، سلطان البلوشي، وليد محمد، وليد بشر، كمال علي، أحمد بشر، مصعب عمر، عبدالله عباس، عبدالله البوم، علي محمد، جاسم أحمد وأحمد الملاحي.

من جهته، هنأ عبدالله الصفار، إداري منتخبنا للكرة الشاطئية، أعضاء بعثة المنتخب في الصين، بمناسبة إحراز كأس البطولة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباريات الثلاث، والتي حرص خلالها المدرب البرازيلي فيكتور على منح الفرصة أمام الجميع الذين أثبتوا قدراتهم وجدارتهم في التواجد واللعب في صفوف المنتخب.

وتوجه الصفار بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ولجنة الكرة الشاطئية، على دعمهم المتواصل للكرة الشاطئية، وتوفير كل سبل النجاح لهذا المنتخب الذي أصبح واجهة مشرفة للرياضة الإماراتية، في جميع المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.