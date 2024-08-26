البنا يتأهل إلى بطولة العالم للرجل الحديدي في فرنسا

أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الترايثلون، تأهل مروان البنا لاعب المنتخب الوطني، إلى بطولة العالم للرجل الحديدي التي تقام في مدينة نيس الفرنسية العام المقبل.

وأكد في بيان له، أن تأهل البنا، جاء بعد تألقه في منافسات بطولة إستونيا، إذ تمكن من اجتياز مسافة 3.8 كم سباحة، و180 كم دراجة هوائية، و42 كم ركض، في زمن 11 ساعة و44 دقيقة.

وبحسب تصنيف الاتحاد الدولي للترايثلون، يتصدر مروان البنا الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاماً في الإمارات، فيما يحتل المركز الـ80 عالمياً من بين 9900 لاعب.

من جهته، قال مروان البنا، إن تأهله إلى بطولة العالم للرجل الحديدي في فرنسا، يأتي بعد مشاركات عدة ناجحة، آخرها في إستونيا، لافتاً إلى أنه يستعد حالياً للمشاركة في بطولة برشلونة للرجل الحديدي للمسافات الطويلة، التي تنطلق أكتوبر المقبل، لتكون بروفة إعداد لبطولة العالم.