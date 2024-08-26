«السلسلة 9» تفصل «دي بي ورلد» عن «ختامي الإمارات»



دبي (الاتحاد)

وصلت منافسات موسم جولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إلى محطة سلسلة «الباك 9» التي تشهد إقامة 9 بطولات، قبل إقامة الختام بنظامه الجديد، بضيافة الإمارات، في أبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.

وبلغت الجولة هذه المرحلة من الموسم، بعد ختام بطولة الدنمارك المفتوحة للجولف، التي تُوج بلقبها الفرنسي فريدريك لاكروا، وهو أول انتصار له في مسيرته بالجولة، عقب حصوله على المركز الأول في ختام البطولة بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل.

وأسهم فوز لاكروا بهذا اللقب، في تقدمه 21 خطوة، ويصبح في المركز 11 ضمن الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 1282 نقطة.

وخاض لاكروا 58 بطولة احترافية، ليحقق اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد، مما يعزز من فرصته للتأهل لخوض النهائيات المقبلة في الإمارات، ضمن قائمة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي».

واستفاد الفرنسي رومان لانجاسك، من حصوله على المركز الثاني في بطولة الدنمارك، برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم بدوره في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويصبح بالمركز العاشر برصيد 1404 نقاط هذا الموسم.

أقيمت بطولة الدنمارك المفتوحة ضمن «السلسلة الختامية» الصيفية، إذ يشهد الموسم الحالي إقامة بطولات ضمن خمس سلسات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار. ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم هنا في الإمارات تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

وتضم روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، على أن يكون ختام الموسم الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.