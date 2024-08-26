منتخب السلة يواجه الشارقة في «دولية الظفرة»



علي معالي (أبوظبي)



يبدأ منتخب السلة مشواره في بطولة نادي الظفرة الدولية، بلقاء الشارقة، في اليوم الثاني من المنافسات التي تستمر إلى أول سبتمبر المقبل، بمشاركة 6 فرق في «النسخة الأولى»، وذلك في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب أرمينيا، وفي المجموعة الأولى يلعب الوحدة والسيب العُماني الثلاثاء.

وتعتبر البطولة إعداداً مناسباً لمنتخبنا الذي يستعد للتصفيات القارية المقبلة، وتضم القائمة 15 لاعباً هم أحمد وحامد عبداللطيف، حسين خالد «شباب الأهلي»، راشد أيمن، عبدالعزيز خليفة، محمد محمود صالح، سالم خليفة «الوصل»، حسن عبدالله، حمد عاشور، فيصل محمد «النصر»، جاسم محمد، راشد ناصر، راشد سالم «البطائح»، خالد خليفة، حمد ثاني «الشارقة»، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور منير بن الحبيب.

وأبدى راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، تفاؤله بالنسخة الأولى من «دولية الظفرة»، مؤكداً أنها محطة مهمة في برنامج الإعداد، رغم الغيابات الاضطرارية، بإصابة بعض اللاعبين الكبار، ومنهم قيس عمر، مشيراً إلى أنها تجربة مهمة لمزيد من الانسجام بين اللاعبين.

من جانبه، يسعى الشارقة إلى الخروج بأقصى استفادة، بعد التعاقد مع 3 أجانب بحسب لائحة الموسم الجديد، والتي تمنح الحق لكل نادٍ بالتعاقد مع 3 لاعبين أجانب، على أن يتواجد منهم اثنان فقط في الملعب، ويبحث عبدالحميد إبراهيم مدرب «الملك» عن كيفية بلوغ الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة بالفريق.

وفي المباراة الأخرى، يؤكد نضال بكري المدرب السوري لفريق الوحدة أن «العنابي» سيلعب المباراة بمحترف واحد، وهو الأميركي كريستن لامار «31 عاماً»، والذي كانت محطته الأخيرة بالملاعب البحرينية، في حين تعذر وصول الأميركي الآخر تيريل ترينت قبل المباراة في الوقت المناسب».

وقال بكري: «البطولة فرصة لتجربة (الثنائي المقيم) أحمد علي فهمي، وأمير بارفيز، ويتميز الوحدة حالياً بأن صفوفه تضم 9 لاعبين من أبناء النادي، ويمثلون القوام الأساسي للمستقبل، وهم: غيث السويدي، سيف الوهابي، خالد الشحي، زعيد المريخي، خليفة بلال، سلطان الدرمكي، هزاع البلوشي، زايد طارق، ومعهم عناصر الخبرة محمد عوني، حسين عمر، وراشد مسري.