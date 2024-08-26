الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوان بيريرا يضع «البصمة الأولى» للموسم الثالث

لوان بيريرا يضع «البصمة الأولى» للموسم الثالث
26 أغسطس 2024 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«ثلاثي الشارقة» يواصل التألق للموسم الثالث على التوالي
زاناردي يجهز الكمالي وميدانا لمواجهة الوصل


وضع البرازيلي لوان بيريرا لاعب وسط الشارقة، بصمته في الجولة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، بعد الانتقال من آفاي البرازيلي موسم 2019- 2020.
وأضاف بيريرا الهدف الثالث لـ «الملك»، أمام دبا الحصن، ليؤكد انطلاقته القوية التي بدأت في الموسم قبل الماضي، عندما سجل أول أهدافه أمام شباب الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة بهدفين، وفي الموسم الماضي سجل لوان في شباك كلباء هدفاً مهماً، حيث كانت النتيجة 3-3، حتى جاءت الدقيقة 87، ليضع بصمته بالهدف الرابع.
عبر لوان بيريرا عن سعادته بانطلاقة الموسم، وقال: «من المهم أن يكون ظهورنا الأول في الدوري بانتصار جيد، وهو ما حدث، حيث يمنحنا حافزاً إضافياً لمواصلة السعي لبلوغ أهدافنا، ونسعى لتقديم موسم مختلف، ونعمل بجد من أجل ذلك».
وأضاف: «الدوري متوازن، ولديه أبطال مختلفون كل موسم، وهدفنا القتال في قمة الجدول، ومن الضروري البدء في التسجيل، والظهور بقوة منذ البداية لبدء المنافسة بأفضل طريقة».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
دبا الحصن
لوان بيريرا
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
علوم الدار
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
اليوم 19:43
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
اليوم 19:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©