لوان بيريرا يضع «البصمة الأولى» للموسم الثالث



علي معالي (أبوظبي)



وضع البرازيلي لوان بيريرا لاعب وسط الشارقة، بصمته في الجولة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، بعد الانتقال من آفاي البرازيلي موسم 2019- 2020.

وأضاف بيريرا الهدف الثالث لـ «الملك»، أمام دبا الحصن، ليؤكد انطلاقته القوية التي بدأت في الموسم قبل الماضي، عندما سجل أول أهدافه أمام شباب الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة بهدفين، وفي الموسم الماضي سجل لوان في شباك كلباء هدفاً مهماً، حيث كانت النتيجة 3-3، حتى جاءت الدقيقة 87، ليضع بصمته بالهدف الرابع.

عبر لوان بيريرا عن سعادته بانطلاقة الموسم، وقال: «من المهم أن يكون ظهورنا الأول في الدوري بانتصار جيد، وهو ما حدث، حيث يمنحنا حافزاً إضافياً لمواصلة السعي لبلوغ أهدافنا، ونسعى لتقديم موسم مختلف، ونعمل بجد من أجل ذلك».

وأضاف: «الدوري متوازن، ولديه أبطال مختلفون كل موسم، وهدفنا القتال في قمة الجدول، ومن الضروري البدء في التسجيل، والظهور بقوة منذ البداية لبدء المنافسة بأفضل طريقة».