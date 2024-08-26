58 رامياً في «النخبة» للبندقية والمسدس



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت بنادي الذيد بطولة النخبة للرماية، ضمن بطولات موسم اتحاد الرماية، وشهدت منافسات قوية على مدار 3 أيام، بمشاركة 58 رامياً ورامية، في البندقية والمسدس 10 أمتار، وشملت جميع الفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

وانتزع الناشئ عبد الله سيف الميدالية الذهبية بمسابقة المسدس 10 أمتار بالعلامة 560، وفي البندقية 10 أمتار، نال الناشئ سلطان حسن الميدالية الذهبية بالعلامة 620.2، والواعدة فاطمة السويدي بالذهبية أيضاً بالعلامة 606.8، وانتزع إبراهيم الميدالية الذهبية بالعلامة 625.4 بمسابقة البندقية رجال، وياسمين تهلك الميدالية الذهبية بالعلامة 616.5 بندقية سيدات، وأحمد الأميري الميدالية الذهبية مسدس رجال بالعلامة 562، وعلى مستوى سيدات المسدس، فازت غاية شهيل الميدالية الذهبية بالعلامة 561.