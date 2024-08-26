الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

58 رامياً في «النخبة» للبندقية والمسدس

58 رامياً في «النخبة» للبندقية والمسدس
26 أغسطس 2024 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية


اختتمت بنادي الذيد بطولة النخبة للرماية، ضمن بطولات موسم اتحاد الرماية، وشهدت منافسات قوية على مدار 3 أيام، بمشاركة 58 رامياً ورامية، في البندقية والمسدس 10 أمتار، وشملت جميع الفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.
وانتزع الناشئ عبد الله سيف الميدالية الذهبية بمسابقة المسدس 10 أمتار بالعلامة 560، وفي البندقية 10 أمتار، نال الناشئ سلطان حسن الميدالية الذهبية بالعلامة 620.2، والواعدة فاطمة السويدي بالذهبية أيضاً بالعلامة 606.8، وانتزع إبراهيم الميدالية الذهبية بالعلامة 625.4 بمسابقة البندقية رجال، وياسمين تهلك الميدالية الذهبية بالعلامة 616.5 بندقية سيدات، وأحمد الأميري الميدالية الذهبية مسدس رجال بالعلامة 562، وعلى مستوى سيدات المسدس، فازت غاية شهيل الميدالية الذهبية بالعلامة 561.

الإمارات
الذيد
الرماية
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
علوم الدار
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
اليوم 19:43
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
اليوم 19:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©