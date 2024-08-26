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الرياضة

العين يستهل مشواره في «كأس القارات» أمام أوكلاند

العين يستهل مشواره في «كأس القارات» أمام أوكلاند
26 أغسطس 2024 15:11


معتز الشامي (أبوظبي) 

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس العالم للقارات للأندية التي يشارك بها «الزعيم» العيناوي، بصفته حاملاً للقب دوري أبطال آسيا للموسم الماضي، حيث سيواجه فريق أوكلاند سيتي يوم 22 سبتمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد، وفي حالة فوزه بالمباراة، سيلعب المواجهة الثانية له في البطولة أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا في القاهرة 29 أكتوبر المقبل، ويتأهل الفائز لنصف نهائي البطولة لمواجهة الفائز من مباراة ممثل أميركا الجنوبية بطل كوبا ليبرتادوريس ضد نادي باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، والتي ستكون يوم 14 ديسمبر المقبل، بينما يحدد ملعبها لاحقاً، وسيقام نهائي البطولة للفائز من نصف النهائي أمام ريال مدريد والمقرر له يوم 18 ديسمبر المقبل.
وكان فيفا قد قام بتغيير نظام بطولة مونديال الأندية، لتكون كل 4 أعوام، بمشاركة 32 فريقاً، وتقام النسخة الأولى منها في يونيو 2025 في أميركا، بينما استعاض عنها ببطولة كأس القارات للأندية والتي ستقام سنوياً، بطريقة الذهاب والإياب، وتحدد ملاعبها في الدورين نصف النهائي والنهائي بناء على أسماء الفرق المتأهلة للبطولة. 

الإمارات
العين
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
أوكلاند
الأهلي المصري
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