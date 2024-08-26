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الرياضة

برشلونة «الانطلاقة القوية» ومبابي «العقدة التهديفية»

برشلونة «الانطلاقة القوية» ومبابي «العقدة التهديفية»
26 أغسطس 2024 15:16

 
مدريد (أ ف ب) 

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برشلونة ينجح في تسجيل داني أولمو لدى رابطة «الليجا»
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ينشد برشلونة مواصلة سلسلة انتصاراته، عندما يحلّ ضيفاً على رايكو فايكانو «الثلاثاء»، ضمن المرحلة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يمني النجم الفرنسي كيليان مبابي فكّ عقدته التهديفية، عندما يحلّ ضيفاً برفقة ريال مدريد على لاس بالماس «الخميس».
وسيكون النادي الكاتالوني، وصيف الموسم الماضي خلف ريال مدريد البطل، مرشحاً فوق العادة، لتحقيق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة، على الرغم من أنّ فوزيه الافتتاحيين جاءا بشق الأنفس على فالنسيا وأتلتيك بلباو 2-1، ويدين بالفضل في كليهما إلى مجهود لافت لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عاماً) الذي سجّل ثلاثة أهداف في مباراتين، بينها هدف الفوز على بلباو في الدقيقة 75.
وسيلاقي فريق المدرب الألماني هانزي فليك امتحاناً دقيقاً أمام رايكو فايكانو الذي استهل الموسم بنتائج لافتة بعد فوزه على ريال سوسيداد افتتاحاً 2-1، قبل أن يتعادل أمام خيتافي من دون أهداف الأسبوع الماضي.
كذلك، فإنّ رايو فايكانو فاز في ثلاث من آخر ست مباريات أمام «البلاوجرانا» في الدوري، وتلقى خلال هذه السلسلة خسارة يتيمة (0-3) في مايو الماضي.
ولا يزال برشلونة يبحث عن سبل إشراك لاعبه الجديد داني أولمو، في ظل عدم قدرة إدارة النادي الكاتالوني على تسجيله بسبب صعوباته المالية، فاكتفى صانع ألعاب لايبزج الألماني السابق بالجلوس في المدرجات خلال المباراة السابقة.
واعترف المدرب فليك بأنه «لا يعرف» ما إذا كان سيتم تسجيل الوافد الجديد أولمو في الوقت المناسب، ولكن حتى لو نجح النادي، فمن غير المرجح أن يبدأ اللاعب الذي تألق مع منتخب بلاده المتوج هذا الصيف بلقب كأس أوروبا، بسبب قلة مبارياته.
ويدرك برشلونة تماماً أنّ فقدان النقاط في مباريات مماثلة سيشكّل نكسة كبيرة لأي طموح له باستعادة اللقب، خصوصاً أنّ الفريق الملكي سيكون صعب المنال عندما يبلغ مستواه الأقصى.
حصد ريال مدريد فوزه الأول في «الليجا» هذا الموسم بثلاثية نظيفة أمام بلد الوليد، وجاءت جميع أهدافه في الشوط الثاني، ومن بينها هدفان للمغربي براهيم دياز والبرازيلي إندريك في الدقائق الأخيرة.
وكان ريال استهل الموسم بتعادل مخيّب أمام ريال مايوركا 1-1.
لذلك، سيأمل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمواصلة تعزيز الانسجام واستغلال التفوّق الفردي، من خلال وجود الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريجو وكيليان مبابي.
ولم يفلح مبابي في افتتاح غلّته التهديفية بعد، وأضاع العديد من الفرص المتاحة في المواجهة الأخيرة أمام بلد الوليد.
وقال أنشيلوتي بعد المباراة الأخيرة: «كنا بطيئين للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا أكثر نشاطاً، وكان هناك حركة أكبر، وكنا أسرع بكثير مع الكرة».
وعن مبابي، قال المدرب الإيطالي: «إنه مهاجم مذهل، سريع للغاية، يتحرك بشكل جيد من دون الكرة، ويهاجم من الخلف، وحصل على ثلاث أو أربع فرص ابتدعها بتحركاته».
ويُفترض ألا يواجه ريال صعوبة كبيرة لتجاوز عقبة لاس بالماس، الذي سقط في الجولة الأخيرة أمام ليجانيس الصاعد حديثاً (1-2)، بعد أن تعادل أمام إشبيلية افتتاحاً 2-2.
ويسعى أتلتيكو مدريد المتجدد بعد تعاقداته، وأبرزها أخيراً المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريس الذي شارك في الفوز على جيرونا 3-0، إلى مواصلة الزخم عندما يواجه إسبانيول الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وبعد عروضه المتراجعة الموسم الماضي عندما حلّ رابعاً خلف ريال وبرشلونة وجيرونا، عمد أتلتيكو إلى تدعيم صفوفه بألفاريس ولاعب الوسط الإنجليزي كونور جالاجر الذي شارك بديلاً أمام جيرونا، كما تعاقد مع روبان لو نورمان من ريال سوسيداد، والنرويجي ألكسندر سورلوث من فياريال.
في المقابل، تخلّى عن عدد من لاعبيه، أبرزهم هدافه الدولي ألفارو موراتا المنتقل لميلان الإيطالي، وقلب الدفاع المونتينيجري ستيفان سافيتش (طرابزون سبور التركي)، لاعب الوسط ساوول نيجيس (إشبيلية)، فيما وصل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى نهاية عقده.
واستهل إسبانيول الموسم الحالي بصورة كارثية، بعد أن سقط في مباراتيه الافتتاحيتين أمام ريال سوسيداد 0-1 وبلد الوليد بالنتيجة ذاتها.
وفي المباريات الأخرى، يلعب إشبيلية مع ريال مايوركا الثلاثاء، أتلتيك بلباو مع فالنسيا، وبلد الوليد مع ليجانيس، وريال سوسيداد مع ديبورتيفو ألافيس.
ويبحث جيرونا عن نفض غبار انطلاقته السيئة عندما يواجه أوساسونا الخميس في ختام المرحلة.

الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
كيليان مبابي
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