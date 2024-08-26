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الرياضة

نجاح كبير لدورة «دبي الرياضي» الصيفية للألعاب الجماعية

نجاح كبير لدورة «دبي الرياضي» الصيفية للألعاب الجماعية
26 أغسطس 2024 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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اختتمت منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية بأندية دبي التي نظمها مجلس دبي الرياضي، والتي ضمت 3 ألعاب هي كرة السلة، والكرة الطائرة، واليد، وشاركت فيها فرق أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا ضمن فئتي الشباب والناشئين.
وفاز فريق نادي النصر بالمركز الأول في فئة الشباب لبطولة الكرة الطائرة، تلاه فريق نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثاني، وحل فريق الوصل في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول تلاه فريق نادي النصر الرياضي في المركز الثاني، وحل فريق الوصل في المركز الثالث، وجاء فريق حتا في المركز الرابع.
وفي منافسات بطولة كرة السلة فاز فريق النصر بالمركز الأول في فئة الشباب، تلاه فريق نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثاني، وحل فريق نادي الوصل الرياضي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول تلاه فريق نادي النصر الرياضي في المركز الثاني، وحل فريق نادي الوصل في المركز الثالث.
وفي بطولة كرة اليد، فاز فريق الوصل بالمركز الأول في فئتي الشباب والناشئين، تلاه فريق شباب الأهلي في المركز الثاني في الفئتين، وحل منتخب الإمارات للناشئين في المركز الثالث في فئة الشباب، فيما حل فريق النصر في المركز الثالث في فئة الناشئين.
وشارك في منافسات الدورة 260 لاعباً من فئتي الناشئين والشباب الذين خاضوا 39 مباراة في جميع الألعاب، وزعت على 18 مباراة لكرة السلة و12 مباراة لكرة اليد و9 مباريات للكرة الطائرة، وأقيمت المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية، حيث أقيمت منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، وأقيمت منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، فيما أقيمت منافسات كرة اليد في نادي الوصل. 

الإمارات
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