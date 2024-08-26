برشلونة يُعير روكي ولانجليه



برشلونة (أ ف ب)

أعار نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي الذي لم يفرض نفسه بعد ستة أشهر له في كاتالونيا، ومدافعه الفرنسي كليمان لانجليه إلى ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد تباعاً.

وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في يناير مقابل 33.5 مليون دولار بعدما وقّع النادي على الصفقة في يوليو 2023.

وسجل روكي (19 عاماً) هدفين في 16 مباراة بقميص «البلاوجرانا» في الموسم المنصرم الذي فاز بلقبه غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأفاد برشلونة في بيان «توصل ناديا برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن إعارة فيتور روكي حتى 30 يونيو 2025، مع خيار عام آخر».

وأكد العملاق الكاتالوني أن بيتيس لديه أيضاً خيار شراء روكي.

كما أعار لانجليه (29 عاماً) إلى نادي العاصمة أتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي، من دون خيار الشراء، بعدما سبق للفرنسي أن لعب في الموسمين الماضيين مع توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين على سبيل الإعارة أيضاً.

وخاض المدافع الدولي السابق (15 مباراة) 160 مباراة مع برشلونة منذ وصوله إلى النادي عام 2018.

وفشل برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية والقواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو بطل أوروبا مع منتخب «لا روخا» القادم من لايبزج الألماني.

وسمح برشلونة للاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان بالعودة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي، في حين يأمل مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في أن يمنح ذلك النادي مساحة كافية لتسجيل أولمو، لكن صانع الألعاب لم يكن متاحاً في الفوز على أتلتيك بلباو 2-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية السبت.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في «لا ليجا» بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بفارق الأهداف عن سلتا فيجو المتصدر مع بداية الموسم الجديد.