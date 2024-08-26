«لابا الثالث» يدخل نادي المائة بـ «أسرع هاتريك»



عمرو عبيد (القاهرة)



اقتحم الهداف التوجولي لابا كودجو «نادي المئة» في تاريخ الدوري الإماراتي، بعد تألقه بشدة خلال المواسم الماضية مع فريق العين، ولم يكن غريباً أن ينطلق «قطار لابا» مع «الزعيم» بكل قوة ليُسرع نحو دخول قائمة أصحاب الـ100 هدف في دورينا، عقب تسجيله «هاتريك» في افتتاح الموسم الحالي من البطولة، وأوشك لابا على دخول «نادي المئة» الموسم الماضي، لولا تعرضه لإصابة أبعدته عن مواصلة تسجيل معدلاته التهديفية المُرتفعة، لكن «الهاتريك» الافتتاحي كان كافياً لمنحه هذا الإنجاز التاريخي، الذي يضعه ضمن قائمة أصحاب «أسرع مئوية» في تاريخ دورينا.

رقمياً، بلغ لابا هدفه المئوي في افتتاح موسمه السادس مع «الزعيم»، لكن الواقع يشير إلى أنه احتاج إلى 5 مواسم كاملة بالإضافة إلى مباراة واحدة فقط مع «ضربة بداية» موسمه السادس، ليصل إلى 101 هدف ويدخل القائمة التاريخية، بل إن التحليل الإحصائي يشير إلى أنه يملك ثالث أفضل معدلات الوصول إلى «المئوية» على الإطلاق، بمتوسط 0.94 هدف/ مباراة، بفارق 0.1 فقط عن «الأسطوري» أسامواه جيان، لاعب العين وشباب الأهلي الأسبق، الذي بلغ «مئويته» بمعدل 1.04 هدف/ مباراة، وبفارق 0.04 فقط عن «الهداف القدير» سيباستيان تيجالي، الذي حقق «المئوية» بمعدل 0.97 هدف/ مباراة.

وبحسابات الأرقام، فإن لابا يظهر «ثالثاً» في قائمة «أسرع مئوية» بفارق ضئيل عن الثنائي «التاريخي»، حيث نجح جيان وتيجالي في تسجيل 100 هدف في دورينا خلال 5 مواسم لكل منهما، وبمعدلين هما الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة، وجاء فابيو ليما نجم «الإمبراطور» في المرتبة الرابعة، حيث وصل إلى «الرقم 100» هو الآخر خلال 6 مواسم تكاد تكون مُكتملة، بمعدل 0.77 هدف/ مباراة، بينما حقق ماكيتي ديوب ذلك الإنجاز مع 3 فرق بدورينا، خلال 8 مواسم، بمتوسط 0.68 هدف/ مباراة، وبحسب البيانات المتاحة للحقبة الزمنية القديمة، فإن «الأسطوري» فهد خميس و«الأيقوني» علي مبخوت، بلغا إنجاز «المئوية» خلال 9 مواسم لعب لكل منهما، ليكتمل عقد «السبعة الكبار» في قائمة «أصحاب أسرع مئوية».

بالعودة إلى «العصر القديم»، يتضح أن دخول «نادي المئة» لم يكن بالأمر السهل أبداً، حيث احتاج «الأساطير» إلى سنوات كثيرة من اللعب لتسجيل 100 هدف، إذ خاض محمد عمر 15 موسماً مع 6 فرق لبلوغ عدد أهدافه القياسية، مقابل 13 موسماً لفيصل خليل مع 3 فرق، وكذلك كان الأمر مع يوسف عتيق، أسطورة هدافي الأهلي، أما «الأيقوني» عدنان الطلياني وعبد العزيز محمد وأحمد عبد الله، فقد تجاوزوا أعداد تلك المواسم بفارق كبير، مثلما كان الحال مع «الأسطوري» إسماعيل مطر، الذي خاض 23 موسماً مع «العنابي» وسجّل 101 هدف.

ولا يزال علي مبخوت «متفرداً» بصدارة قائمة الهدافين العامة في تاريخ دورينا، بـ218 هدفاً، لكن «المُثير» أن مبخوت حصد مئويته الثانية بعد 6 مواسم فقط من بلوغه الـ 100 هدف الأولى، بل يُمكن القول بأنه أصغر هداف يصل إلى 100 هدف في الدوري الإماراتي، حيث حصد ذلك في موسم 2016/2017 عندما كان يبلغ 27 عاماً تقريباً، والمؤكد أن أرقام مبخوت ستبقى صامدة لفترة زمنية طويلة، وقد لا تتحطم في المُستقبل القريب.