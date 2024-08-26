وفاة مدرب منتخب إنجلترا



لندن (د ب أ)



توفي المدرب السويدي المخضرم سفين جوران إريكسون، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا، عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأصدرت عائلة المدرب السويدي بياناً صحفياً يقول «لقد توفي جوران إريكسون في منزله، وهو محاط بأفراد عائلته».

وأوضح البيان أن أقرب المعزين هم ابنته لينا، وابنه يوهان، وكذلك زوجته أماندا وحفيدته سكاي، إضافة إلى الأب سيفين وصديقته يانسيت، وكذلك شقيقه لارس إريك وزوجته جومونج. وشددت الأسرة على ضرورة احترام رغبتهم في الحداد بخصوصية، وعدم التواصل معهم، وأن تترك التعازي مع فتح باب التعازي والرسائل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرب السويدي الراحل.

وكافح سفين جوران إريكسون طويلاً مع سرطان البنكرياس وظهر مؤخراً مديراً فنياً في مباراة ودية استعراضية بملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول الإنجليزي.

وصنع المدرب السويدي الراحل شهرته خارج حدود بلاده، حيث عمل مديراً فنياً لعدد من الأندية مثل بنفيكا البرتغالي، وروما ولاتسيو وفيورنتينا وسامبدوريا في إيطاليا، وليستر سيتي الإنجليزي، وتنقل أيضاً بين منتخبي المكسيك وكوت ديفوار، وتبقى التجربة الأبرز في مسيرة إريكسون عمله مديراً فنياً لمنتخب إنجلترا بين عامي 2001 و2006، كما عمل مستشاراً ومديراً رياضياً لعدد من الأندية والاتحادات.

وكانت آخر تجاربه التدريبية، عندما عمل مديراً فنياً لمنتخب الفلبين لأشهر قليلة بين أواخر عام 2018 وأوائل 2019.