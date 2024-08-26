توماس مولر.. رقمان قياسيان



ميونيخ (د ب أ)



حقق المهاجم المخضرم توماس مولر نجم بايرن ميونيخ رقمين قياسيين، بمشاركته بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-2 على فولفسبورج في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

تجاوز مولر البالغ من العمر 34 عاماً الحارس الأسطوري سيب ماير، بفارق مباراة واحدة بعد مشاركة اللاعب في المباراة 474 ببطولة الدوري.

كما تعادل مولر مع ماير برصيد 709 مباريات في جميع المسابقات بقميص بايرن ميونيخ، وسيكون على موعد مع الانفراد بالرقم القياسي، حال مشاركته في مباراة فرايبورج يوم الأحد.

وشارك مولر للمرة الأولى، في الدوري الألماني في أغسطس 2008، علماً بأنه قضى مسيرته بالكامل مع بايرن ميونيخ، وفاز معه بـ 32 لقباً منهم الدوري الألماني 12 مرة، وكأس ألمانيا 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين. كما تُوج مولر مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، واعتزل دولياً الشهر الماضي بعد 131 مباراة دولية، ويمتد تعاقده مع النادي البافاري حتى صيف 2025.

من جانبه قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ «مولر مفيد للفريق بخبرته وحماسه».

وأضاف فرويند أن مولر كان حاضراً بقوة مساء الأحد بمجرد مشاركته بديلاً في الدقيقة 65 أمام فولفسبورج، والنتيجة تشير لتقدم فولفسبورج 2-1، حيث تمكن الفريق من قلب تأخره ليفوز بالمباراة.