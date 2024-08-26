الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

26 دولة في «آسيوية الملاكمة» بالعين

26 دولة في «آسيوية الملاكمة» بالعين
26 أغسطس 2024 16:58

العين (وام)

أخبار ذات صلة
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل


أعلن اتحاد الملاكمة عن مشاركة 26 دولة في البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين، والتي تقام من 28 أغسطس الحالي إلى 9 سبتمبر المقبل، في مركز أدنيك بمدينة العين، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي.
وأجرى لاعبو منتخبنا الوطني، الفحوص الطبية قبل المشاركة في البطولة، بالتزامن مع الاستعدادات الحالية في معسكر الإعداد بفندق دانات العين.
وتضم القائمة التي أعلن عنها المدير الفني محمد الشبلي 14 لاعباً، إضافة إلى لاعبة واحدة.
وتصل 4 منتخبات خلال الساعات المقبلة إلى مدينة العين، وهي هونج كونج، ومنغوليا، وسريلانكا، وأفغانستان، فيما يتوالى وصول باقي المنتخبات خلال اليومين المقبلين.
بدوره، أكد عمر الجابري، رئيس لجنة الحكام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أنه سيتم عقد الاجتماع الفني للبطولة وتسجيل اللاعبين وإجراء القرعة الأربعاء، تمهيداً لانطلاق المنافسات، فيما يقام حفل الافتتاح الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي يعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة 31 أغسطس الحالي.

 

الإمارات
العين
الملاكمة
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
علوم الدار
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
اليوم 19:46
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
علوم الدار
مي الطائي: المعلمة الإماراتية وصية على الهوية الوطنية
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©