26 دولة في «آسيوية الملاكمة» بالعين

العين (وام)



أعلن اتحاد الملاكمة عن مشاركة 26 دولة في البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين، والتي تقام من 28 أغسطس الحالي إلى 9 سبتمبر المقبل، في مركز أدنيك بمدينة العين، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي.

وأجرى لاعبو منتخبنا الوطني، الفحوص الطبية قبل المشاركة في البطولة، بالتزامن مع الاستعدادات الحالية في معسكر الإعداد بفندق دانات العين.

وتضم القائمة التي أعلن عنها المدير الفني محمد الشبلي 14 لاعباً، إضافة إلى لاعبة واحدة.

وتصل 4 منتخبات خلال الساعات المقبلة إلى مدينة العين، وهي هونج كونج، ومنغوليا، وسريلانكا، وأفغانستان، فيما يتوالى وصول باقي المنتخبات خلال اليومين المقبلين.

بدوره، أكد عمر الجابري، رئيس لجنة الحكام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أنه سيتم عقد الاجتماع الفني للبطولة وتسجيل اللاعبين وإجراء القرعة الأربعاء، تمهيداً لانطلاق المنافسات، فيما يقام حفل الافتتاح الخميس المقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي يعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة 31 أغسطس الحالي.