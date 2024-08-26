القرين والغرافة في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للسلة

أبوظبي (الاتحاد)



تختتم اليوم «النسخة الأولى»، من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات، والتي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وتجمع المباراة النهائية بين القرين الكويتي والغرافة القطري، إذ تمكن القرين من تأكيد جدارته بالوصول إلى النهائي، بعد فوزه على أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة 66-17، فيما تفوق الغرافة على صلالة العُماني 53-31.

وتتجه الأنظار نحو نهائي البطولة المرتقب، في صالة كرة السلة بمقر الأكاديمية الجديد، ويعد النهائي من أبرز الأحداث الرياضية على أجندة الرياضة النسائية الخليجية، الذي يسهم في رفع مستوى المنافسة في كرة السلة بشكل عام، ويزيد من اهتمام الجماهير بالرياضة النسائية، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحققة، وبالتالي تشجيع المزيد من الفتيات على الانخراط في النشاطات وممارستها باحتراف، كما حظيت البطولة بأصداء نجاح واسعة في الخليج.