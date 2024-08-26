برشلونة يأمل في تسجيل أولمو قبل «ثالثة الليجا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحدث الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن الوضع المعقد للدولي الإسباني داني أولمو «الوافد الجديد» من لايبزج الألماني، والذي لم يلعب حتى الآن مع الفريق، رغم مرور جولتين من الدوري الإسباني «الليجا»، بسبب عدم تسجيله في «الليجا»، وبالتالي فإن مسألة مشاركته في مباراة الثلاثاء أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة للمسابقة، لا تزال موضع شك.

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحفي: «هذه أمور لا يمكن للاعب أو النادي السيطرة عليها أو التحكم فيها».

وأضاف: «تحدثنا في الأمر مع إدارة النادي، وندرك أنه صعب هنا في برشلونة، لأن (الكتالوني) مطالب بأن (يضبط) أولاً سقف الرواتب، ببيع عدد من اللاعبين، حتى يمكنه تسجيل أولمو».

وذكرت صحيفة «آس» أن اللاعب نفسه بدأ يساوره القلق لهذا الأمر، لأنه يتعجل المشاركة في المباريات.

وكان أولمو، هداف كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي فاز بها منتخب «لاروخا» الإسباني، انتقل إلى برشلونة قادماً من لايبزج، مقابل 55 مليون يورو، غير أن موقفه الحالي يثير القلق.

وأضاف فليك: «أعرف أن النادي لا يدخر جهداً، من أجل تسجيل أولمو، وأتمنى أن يتمكن من تسجيله، قبل مباراة الغد أمام رايو فاليكانو».

واعترف فليك بأن أي لاعب يتعرض لمثل هذا الموقف، بمعنى ألا يلعب لسبب أو لآخر، من المؤكد أنه لن يكون سعيداً، ولكنه لحسن الحظ، أن أولمو يعرف السبب، وهو خارج عن إرادة الجهاز الفني.

وقال: «أنا واثق من أنه إذا كان في قائمة الفريق في أية لحظة، سيكون جاهزاً مائة بالمائة، وأنا مفعم دائماً بالأمل، وأتمنى أن يكون هو الآخر كذلك، وسيكون من دواعي سروري أن أراه معنا في مباراة الغد».

وبعد مباراة غد أمام رايو فاليكانو، يلعب برشلونة السبت القادم أمام بلد الوليد، قبل توقف الدوري الإسباني، بسبب إقامة مباريات «الأجندة الدولية».