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الرياضة

خاميس رودريجيز يعود إلى أوروبا من بوابة رايو فايكانو

خاميس رودريجيز يعود إلى أوروبا من بوابة رايو فايكانو
26 أغسطس 2024 18:09

 
مدريد (أ ف ب)

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وقّع رايكو فايكانو الإسباني مع صانع ألعاب منتخب كولومبيا وريال مدريد سابقاً خاميس رودريجيز بصفقة انتقال حرّ .
ساعد إبن الـ 33 عاماً منتخب بلاده على احتلال مركز الوصافة في مسابقة كوبا أميركا هذا الصيف، حيث اختير أفضل لاعب في البطولة.
وأنهى رودريجيز أخيراً تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي، قبل الانضمام إلى رايو فايكانو الذي يحتفل حالياً بالذكرى المئوية لتأسيسه.
وقال النادي الإسباني في بيان «أبرم رايو فايكانو صفقة مميزة في موسمه الأكثر خصوصية، احتفالاً بمرور 100 عام على تاريخه المليء بالشجاعة والبسالة والنبل».
فاز رودريجيز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، ما دفع ريال مدريد للتعاقد معه من موناكو الفرنسي، ففاز مع فريق لعاصمة الإسبانية بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين.
ولعب الكولومبي موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يغادر مدريد عام 2020 إلى إيفرتون الإنجليزي، كما لعب أيضاً في قطر واليونان قبل الانتقال إلى ساو باولو في عام 2023.

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خاميس رودريجيز
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