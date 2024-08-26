ماتيوس يفتح النار على بايرن ميونيخ!

برلين (د ب أ)



انتقد الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، اهتزاز خط دفاع بايرن ميونيخ، لدى الفوز على مضيفه فولفسبورج 3-2، في افتتاح مشواره في الموسم الجديد للبوندسليجا.

وقال ماتيوس في عموده بشبكة «سكاي سبورتس»: «لو لم يتم بيع ماتيس دي ليخت، لم يكن بايرن ليعاني من هذا الصداع الآن». وأضاف «إنه قرار ينبغي تقبله، لكن كثيرين بما في ذلك داخل الفريق، يشعرون بالاندهاش لما حدث، اللاعبون يدركون أيضاً أن الدفاع يعاني من الاهتزاز، اللاعب الذي يعتبره الكثيرون أفضل مدافع تم بيعه».

وأوضح ماتيوس أن غياب القائد الحقيقي في الدفاع دلالة على الضعف، مشيراً إلى أن «الدفاع يعتبر نقطة الضعف بالنسبة لبايرن ميونيخ».

ويرى ماتيوس أن المدافع الهولندي دي ليخت، الذي تم بيعه لمانشستر يونايتد كان يعتبر المدافع الأكثر ثباتاً في بايرن «زعيم خط الدفاع في آخر عامين».