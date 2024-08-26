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الرياضة

السيتي وليستر ينعيان إريكسون

السيتي وليستر ينعيان إريكسون
26 أغسطس 2024 19:10

 
لندن (د ب أ)

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كان ناديا مانشستر سيتي وليستر سيتي الإنجليزيان، من بين العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي قدمت تعازيها في وفاة المدرب السويدي سفن جوران إريكسون، وذلك بعد إعلان وفاته.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن إيركسون الذي كان في صراع مع السرطان، هو أول مدير فني أجنبي للمنتخب الإنجليزي، حيث تولى مسؤولية الفريق في 67 مباراة بين عامي 2001 و2006.
كما قضى المدرب السويدي موسماً في مانشستر سيتي 2008-2007، ثم تولى منصب مدير الكرة بنادي نوتس كاونتي، قبل تولي تدريب ليستر سيتي في عام 2010، بالإضافة لفترات أخرى مع منتخبات المكسيك وكوت ديفوار.
وقال بيان لمانشستر سيتي: «النادي يعرب عن تعازيه الخالصة لأسرة سفن جوران إيركسون وأصدقائه، بعد وفاته عن عمر 76 عاماً».
وأضاف: «سيتم تنكيس أعلام النادي حول الملعب احتراماً لمدربنا السابق، كان المدرب السويدي مسؤولاً عن الفريق في موسم 2008-2007 وهو موسم يتذكره العديد من المشجعين».
وقال ليستر سيتي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «الجميع في ليستر سيتي حزين بعد سماع نبأ وفاة مدربنا السابق سفن جوران إريكسون».
وأضاف: «تعازينا الخاصة لعائلة سفن وأصدقائه في هذا الوقت الحزين».

مانشستر سيتي
ليستر سيتي
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