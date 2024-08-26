شار: جاء وقت الوداع!

بيرن (د ب أ)



أعلن المدافع السويسري فابيان شار، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، ليصبح ثالث لاعب مخضرم يقدم على هذه الخطوة بعد «يورو 2024»، مفضلاً التركيز على مسيرته مع ناديه. وشارك شار وحارس المرمى يان سومر وصانع اللعب شيردان شاكيري في أكثر من 300 مباراة دولية فيما بينهم مع منتخب سويسرا، في العقد الأخير، قبل أن يعلنوا جميعاً اعتزال اللعب الدولي.

وقال شار «32 عاماً» في بيان لاتحاد الكرة السويسري، إنه يريد التركيز على مسيرته مع فريقه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف «بعد أكثر من عشرة أعوام، و86 مباراة دولية مع منتخب سويسرا، جاء وقت الوداع».

وجاءت آخر مباراة دولية لشار خلال الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام إنجلترا في دور الثمانية ليورو 2024، حيث سجل حينها ركلة جزء، علما بأنه أحرز ثمانية أهداف خلال مسيرته الدولية.

وعلق مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا على قرار شار بالقول «أحترم قراره، وأشكره بعمق على التزامه وأدائه مع منتخب بلادنا».