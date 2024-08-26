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لايبزج يستعير فيرميرين

لايبزج يستعير فيرميرين
26 أغسطس 2024 19:25

لايبزج (د ب أ)

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ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب الوسط البلجيكي أرثر فيرميرين وصل إلى لايبزج لإتمام انتقاله للنادي الألماني، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن ينضم فيرميرين «19 عاماً» إلى لايبزج بعقد إعارة، في ظل ارتباطه بعقد مع أتلتيكو حتى 2030.
وشارك فيرميرين مع منتخب بلجيكا في يورو 2024، وبات ماركو روزه المدير الفني للايبزج في حاجة ماسة له في مركز لاعب الوسط المدافع، في ظل غياب زيفر شلاجر لعدة أشهر بسبب الإصابة في الركبة.
ويصبح فيرميرين ثالث لاعب بلجيكي في صفوف لايبزج، بعد الحارس مارتين فاندفروت والمهاجم لويس أوبيندا.

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الدوري الإسباني
لايبزج
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