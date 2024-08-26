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الرياضة

أوسيمين يرفض الأهلي

أوسيمين يرفض الأهلي
26 أغسطس 2024 19:28

 
روما (د ب أ)

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أكد وكيل أعمال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، أن اللاعب لن ينتقل من نابولي الإيطالي إلى الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك رغم التقارير التي ربطته بالانتقال إلى فريق أهلي جدة. وارتبط أوسيمين بقوة بالرحيل عن فريقه، منذ أن قاده لتحقيق لقب الدوري الإيطالي موسم 2023-2022، لكنه بقى مع الفريق في موسم 2024-2023 الصعب، والذي شهد إنهاء نابولي الموسم في المركز العاشر.
وكان جيوفاني مانا، مدير نادي نابولي، قد أكد أوائل الشهر الجاري أن اللاعب طلب الرحيل عن الفريق، وسط اهتمام من ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين بضمه.
وذكرت تقارير إعلامية، الأسبوع الماضي، أن أهلي جدة السعودي اقترب من الموافقة على راتب قدره 65 مليون يورو سنوياً للمهاجم النيجيري، لكنه لم يبد رغبته في التفاوض على الشروط الشخصية مع الفريق السعودي.
من جانبه، لجأ روبرتو كاليندا، وكيل اللاعب النيجيري، إلى موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، ليوضح رغبة أوسيمين في البقاء بأوروبا، حيث قال إنه لن يتم إجباره على الانتقال للفريق السعودي.
وكتب كاليندا: «أوسيمين لاعب في نابولي ولديه عقد تم تجديده مؤخراً باتفاق مشترك».
وأضاف: «لقد صنع التاريخ وحينما كان هناك عروض ضخمة، كنا دائماً نتقبل قرارات النادي».
وسجل أوسيمين 15 هدفاً في 25 مباراة بالدوري الإيطالي خلال موسم 2024-2023 الذي لم يشارك به كثيراً بسبب الإصابة، كما أنه سجل 26 هدفاً في الموسم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري. كما سجل 65 هدفاً لنابولي في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إليهم قادما من ليل الفرنسي في عام 2020، محتلاً المركز الثاني عشر في أفضل الهدافين في تاريخ نابولي ببطولة الدوري.

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