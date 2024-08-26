القادسية يتعاقد مع «اللاعب الأفضل»



الرياض (د ب أ)



تعاقد نادي القادسية السعودي، مع اللاعب الإسباني كاميرون بويرتاس، قادماً من فريق سانت جيلواز البلجيكي لمدة أربعة مواسم.

ويجيد بويرتاس صاحب الـ 26 عاماً اللعب، في مركز وسط الملعب، ويتميز بصناعة اللعب، وتنفيذ الكرات الثابتة.

وخاض كاميرون بويرتاس مع جيلواز 40 مباراة الموسم الماضي، وأسهم في تسجيل 28 هدفاً، حيث نجح في إحراز 11 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، وخلال مسيرته الكروية خاض بويرتاس 235 مباراة.

وحصد بويرتاس جائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي في الموسم الماضي 2023-2024 وكان أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوري البلجيكي، وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في أوروبا.

وكان القادسية قد أبرم عدداً من الصفقات الأجنبية الكبرى، شملت ناتشو وأوباميانج وكاستيليس وكينونيس ونانديز وكارلوس خيمنيز وايزيكيل فرنانديز وناهيتان نانديز وجاستون الفاريز.

كما ضم القادسية عدداً من اللاعبين المحليين، هم محمد قاسم وحسين القحطاني وقاسم لاجامي وعلي هزازي.

واستهل القادسية مشواره بدوري روشن الخميس الماضي بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف، ويلتقي في الجولة الثانية مع الرائد الثلاثاء بالقصيم.