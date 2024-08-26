أوين وكين يقدمان التعازي في إريكسون



لندن (د ب أ)



وصف مايكل أوين، مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق، المدرب السويدي الراحل سفن جوران إريكسون، بأنه واحد من أفضل المدربين، وذلك بعد إعلان وفاته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن إريكسون الذي قاوم مرض السرطان، كان المدرب الأجنبي الأول الذي يقود المنتخب الإنجليزي، حيث قاده في 67 مباراة بين عامي 2001 و2006.

وكان أبرز ما قدمه إريكسون، خلال توليه منصب مدرب إنجلترا، هو الفوز الكبير على ألمانيا 5-1 في ميونيخ عام 2001، حينما سجل أوين ثلاثية.

وكتب أوين عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ارقد في سلام سفن جوران إريكسون، واحد من أفضل المدربين، وهو رجل سيفتقده الجميع في عالم كرة القدم».

من جانبه، كتب ديفيد جيمس، الذي كان الخيار الأول في حراسة مرمى المنتخب الإنجليزي في عام 2002، والذي لعب كل مباريات الفريق في أمم أوروبا 2004، «أنا حزين لسماع نبأ وفاة سفن جوران إريكسون، لقد كان رجلاً لطيفاً وإنساناً رائعاً ومدرباً رائعاً».

من جانبه قدم هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، والذي بدأت مسيرته الدولية بعد نهاية مسيرة إريكسون مدرباً، التعازي في وفاة المدرب السويدي عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام». وقال كين: «لم أنل شرف التدرب تحت قيادة سفن لكن أعرف مدى حب واحترام اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادته مدرباً لإنجلترا، كل التعاطف مع عائلته وأصدقائه في هذا الظرف العصيب».