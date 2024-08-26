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الرياضة

الهاملي: «باريس 2024» نسخة مميزة في تاريخ الألعاب البارالمبية

الهاملي: «باريس 2024» نسخة مميزة في تاريخ الألعاب البارالمبية
26 أغسطس 2024 20:59

 
دبي (الاتحاد) 

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شارك عضوا اللجنة البارالمبية الدولية، محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، في اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكد محمد فاضل الهاملي، أن الاجتماعات تناولت آخر الاستعدادات لافتتاح النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وقال: «أكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل تزامنه مع إقامة هذه النسخة المميزة من الألعاب البارالمبية وسط مشاركة أكثر من 4400 رياضي ورياضية، في واحدة من أكبر دورات الألعاب البارالمبية».
وأوضح: تناول الاجتماع مجموعة من الحقائق التي تجسد كم الاهتمام الكبير بهذه الدورة من قبل جميع دول العالم، الأمر الذي جعلها النسخة الأكبر مشاركة بتواجد 168 وفداً بارالمبياً، من بينهم فريق من اللاجئين على مستوى العالم، علماً أن النسخة الماضية بطوكيو 2020 بلغ عدد الوفود المشاركة 162 وفداً بارالمبياً. 
وأضاف: أكدت اللجنة البارالمبية الدولية أن الإقبال على هذه الدورة، تخطى الاهتمام الرسمي الرياضي، وشمل الاهتمام الجماهيري، حيث تم بيع 1.9 مليون تذكرة في جميع منافسات الدورة، علاوة على أن بعض المنافسات نفدت تذاكرها بالفعل مثل المبارزة على الكراسي المتحركة، والتايكواندو، وسباقات الدراجات داخل المضمار، والرماية، وكرة القدم للمكفوفين، وغيرها.
ويشارك في تنظيم فعاليات الدورة 18 ألف متطوع ومتطوعة، وتقوم ببث منافسات الدورة أكثر من 160 قناة تلفزيونية حول العالم».
وأشار إلى أن الاجتماع التحضيري تضمن الاستماع لتقارير اللجنة المنظمة واللجان الفرعية للدورة، والوقوف على كل التحديات التي يمكن أن تواجه الدورة، مع الوضع في الاعتبار حرص اللجنة المنظمة، وهي نفسها اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية «باريس 2024» التي اختتمت منذ أكثر من أسبوعين على تفادي جميع التحديات والصعوبات التي كانت قد واجهتها في الأولمبياد. 

الإمارات
اللجنة البارالمبية الدولية
باريس
أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
محمد فاضل الهاملي
ماجد العصيمي
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