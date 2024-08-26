كوادرادو يواصل المغامرة في إيطاليا!



روما (أ ف ب)



يواصل الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو مغامرته في الدوري الإيطالي لكرة القدم التي بدأت عام 2009، وذلك بتوقيعه مع أتالانتا لعام واحد لاعباً حراً، بعد انتهاء عقده مع الإنتر.

ودافع ابن الـ36 عاما عن ألوان الإنتر لموسم واحد، وتوّج معه بلقب الدوري، بعدما انتقل إليه من الغريم يوفنتوس، حيث لعب من 2015 حتى 2023، وأحرز معه الدوري خمس مرات والكأس أربع مرات، والكأس السوبر مرتين، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وقال أتالانتا في بيان «يسعدنا الإعلان أن لاعب كرة القدم خوان جييرمو كوادرادو بيلو سيرتدي القميص الأسود والأزرق لموسم 2024-2025، بعدما انضم إلى النادي الذي يتخذ من برجامو مقرا له بعقد لعام واحد».

وأضاف «بعدما حل في إيطاليا قبل 15 عاماً (عام 2009 مع أودينيزي)، خاض كوادرادو 372 مباراة، وسجل 43 هدفاً مع 66 تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي وحده»، وذلك خلال مشوار بدأه مع أودينيزي تخلله الدفاع عن ألوان ليتشي على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى فيورنتينا ثم يوفنتوس عام 2015 على سبيل الإعارة أولاً، قبل التوقيع نهائياً عام 2017، وصولاً إلى الإنتر والآن أتالانتا.

وغادر الكولومبي إيطاليا مرة واحدة خلال هذه الرحلة، حيث انتقل للدوري الإنجليزي للعب مع تشيلسي في بداية عام 2015 بعقد لأربعة أعوام ونصف، لكنه لم يبق هناك سوى لنصف موسم، لأنه عاد في صيف ذلك العام لإيطاليا للدفاع عن ألوان يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وبدأ أتالانتا حامل لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مشواره في الدوري بفوز كبير على ليتشي 4-0، لكنه سقط في المرحلة الثانية أمام تورينو 1-2.