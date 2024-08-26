زفيريف يعبر «الحاجز الأول» في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)



بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف رابعاً عالمياً، الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الثامنة توالياً، وذلك بفوزه على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك على مواطنه ماكسيميليان مارتيرير 6-2 و6-7 و6-3 و6-2.

واحتاج وصيف بطل 2020 الذي وصل هذا الموسم إلى نهائي بطولة رولان جاروس حيث خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز وقبلها إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، إلى ساعتين و53 دقيقة، كي يتخطى مواطنه المصنف 100 عالمياً، والذي كان يمنّي النفس عن 29 عاماً ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في مشاركته الخامسة.

ويلتقي زفيريف في الدور الثاني من البطولة التي يحمل لقبها الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الأسترالي آدم وولتر أو الفرنسي ألكسندر مولر.

وفي مشاركته الكبرى الأخيرة قبل الاعتزال، لم يذهب بطل 2020 النمساوي دومينيك تيم بعيداً، إذ انتهى مشواره عند الدور الأول بخسارته أمام الأميركي بين شيلتون الثالث عشر عالمياً 4-6 و2-6 و2-6.

وسبق للنمساوي الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين في الثالث من سبتمبر، أن أعلن بأن موسم 2024 سيكون الأخير له في ملاعب الكرة الصفراء.

ومنذ أن أحرز اللقب عام 2020 بفوزه في النهائي على زفيريف، لم يتمكن تيم من الذهاب أبعد من الدور الثاني في ثلاث مشاركات في البطولة الأميركية، وكان ذلك العام الماضي حين خرج على يد شيلتون بالذات.

وشارك المصنف 210 عالمياً، بعدما وصل سابقاً إلى المركز الثالث، في البطولة الأميركية ببطاقة دعوة.

واضطر تيم إلى الابتعاد عن الملاعب في النصف الثاني من موسم 2021، بعد تعرضه لتمزق في أربطة معصمه الأيمن، ولم يتمكن بعدها من استعادة مستواه السابق، ما أدى إلى تراجعه في التصنيف عام 2022 حتى المركز 352.

وعند السيدات، بلغت الصينية كينوين جينج، المصنفة سابعة والقادمة من تتويج تاريخي بذهبية فردي السيدات في أولمبياد باريس، الدور الثاني أيضاً للمرة الثالثة توالياً في مشاركتها الثالثة، بعد فوز وصيفة أستراليا المفتوحة لهذا الموسم على الأميركية أماندا أنيسيموفا 4-6 و6-4 و6-2.

وتلتقي ابنة الـ21 عاما في اختبارها المقبل الروسية إيريكا أندرييفا الفائزة على الصينية الأخرى يو يوان 6-3 و7-6.

ولدى سؤالها عن إنجاز الفوز بذهبية أولمبياد باريس، قالت الصينية «أنا سعيدة بما حققته في الماضي لكن كل ما أريده الآن التركيز على ما أقوم به هنا».

وتواجه جينج احتمال لقاء البيلاروسية أرينا سابالينكا في ربع النهائي، وذلك في إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بداية هذا العام.

وكانت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة تاسعة أبرز ضحايا المباريات الأولى في الدور الأول، بعدما انسحبت في بداية المجموعة الثانية من مباراتها مع الصينية يافان وانج التي حسمت الأولى لمصلحتها 6-2.